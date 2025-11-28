- 비규제 지역 분양 단지 수요층 발길 이어지며 청약 흥행 잇따라

- 수원시 유일 비규제 지역 권선구 일대 ‘힐스테이트 수원파크포레’엔 관심 계속돼

정부가 조정대상지역과 투기과열지구를 잇따라 확대 지정하고, 토지거래허가구역까지 넓히면서 부동산 시장의 규제 압박이 강화되고 있다. 이에 따라 기존 규제지역 내에서 내 집 마련이 쉽지 않다고 느낀 수요자들이 상대적으로 규제 영향이 적은 수도권 비규제 지역으로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

비규제 지역은 취득세 기본세율(1~3%)이 적용되고, 주택담보인정비율(LTV) 70%까지 가능해 자금 조달 부담이 낮다. 또한 세대주뿐 아니라 세대원도 청약이 가능하며, 1순위 청약 자격 요건(가입기간 12개월 이상)도 완화돼 있다. 이처럼 세금 부담과 청약 문턱이 낮은 비규제 지역은 실수요자들에게 실질적인 내 집 마련 대안지로 자리매김하고 있다.

이 같은 제도적 장점에 힘입어, 최근 수도권 비규제 지역 단지들은 청약시장에서 잇따라 흥행을 이어가고 있다. 지난달 말 김포 풍무역세권에서 분양한 ‘김포풍무역세권 호반써밋’은 1순위 572가구 모집에 4,159건이 접수돼 평균 7.3대 1, 최고 24.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 뒤이어 같은 지역의 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’ 또한 558가구 모집에 9,721명이 몰리며 평균 17.42대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 최근 안양 만안구의 ‘만안역 중앙하이츠 포레’ 역시 28가구 모집에 200명이 청약해 평균 7.14대 1의 경쟁률을 나타냈다.

업계 관계자는 “정부의 규제 확대로 규제지역 내 청약 문턱이 높아지면서, 상대적으로 진입 장벽이 낮은 비규제 지역으로 수요가 빠르게 옮겨가고 있다”며 “특히 비규제 지역은 대출, 세금, 청약 등 여러 측면에서 자유도가 높아 실수요자뿐 아니라 투자 수요까지 유입되는 추세”라고 설명했다.

이처럼 비규제 지역의 청약 열기가 뜨거운 가운데, 수원시 유일의 비규제 지역인 권선구에서 공급 중인 ‘힐스테이트 수원파크포레’에도 관심이 집중되고 있다. 수원은 대부분이 규제지역으로 묶여 있는 만큼, 권선구의 비규제 입지는 희소성이 높다. 여기에 현대건설의 ‘힐스테이트’ 브랜드 프리미엄이 더해져 주거 만족도와 상품 경쟁력을 모두 갖춘 단지로 평가받고 있다.

힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모다. 전용면적 84·113㎡로 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성된다.

특히 준공 후 특별 분양을 진행 중인 만큼 합리적인 분양가와 다양한 혜택을 제공해 실수요자들의 관심을 끌고 있다.

단지 관계자는 “특히 이번 특별 분양은 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택이 가능해 초기 자금 부담을 크게 낮춰 호응이 높게 이어지고 있다”며 “또 전 세대에 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 옵션을 기본 제공해 실입주자 만족도가 높다”고 전했다.

이러한 금융혜택뿐만 아니라 힐스테이트 수원파크포레는 주변에 다양한 주거 인프라를 두루 겸비했다는 점도 강점으로 꼽힌다. 우선 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있는 뛰어난 주거쾌적성을 갖췄다.

또한 단지 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있어 교육여건도 우수하다.

힐스테이트 수원파크포레는 힐스테이트의 혁신설계가 곳곳에 적용된 빼어난 상품성도 눈에 띈다. 차별화된 문주 설계를 적용해 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)

조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다.

또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 구성돼 일상의 풍요로움을 더한다.

한편, 힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 힐스테이트 수원파크포레 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.