전국적으로 원자재 가격 상승과 인건비 증가 등으로 인한 분양가 상승세가 그칠 줄 모르고 있다.

이는 부산도 예외가 아니다. 부동산R114 통계에 따르면, 부산의 민간 아파트 평균 평당 분양가는 2021년 1498만원에서 2025년 3076만원으로 올랐다. 불과 5년 만에 2배 이상 급등한 셈이다. 같은 기간 전국 평균 분양가 상승률(약 63%)을 훌쩍 웃도는 수준으로, 부산이 전국에서 가장 가파른 상승세를 보인 지역 중 하나로 꼽힌다.

업계는 이러한 분양가 상승세가 앞으로도 이어질 것으로 내다보고 있다. 분양가 상승을 촉발시킨 인건비 증가, 공사비 증가 추이가 좀처럼 잡히지 않는 가운데, 정부의 산업재해 처벌 강화 기조에 따라 공기 연장과 이에 따른 추가비용 발생까지 더해질 것으로 전망되고 있어서다.

실제 주택산업연구원이 발표한 전국 분양가격 전망지수 자료에 따르면, 10월 역시 분양가격지수는 전월(104.5) 대비 1.7p 상승한 106.2로 전망돼 3개월 역시 오름세를 보이기도 했다.

상황이 이렇자, 부산 수요층 사이에서는 지금이 가장 싸다는 인식이 확산되면서 다시금 분양시장에 관심을 돌리는 모습이 나타나고 있다.

이런 가운데, 부산진구에서는 지난 8일부터 선착순 동·호 지정 계약 돌입을 알린 태영건설의 ‘서면 어반센트 데시앙’이 합리적 가격을 갖춘 분양 단지로 불리며 수요층의 발길이 대거 이어지고 있어 눈길을 끈다.

실제 이 단지는 근래에 주변에서 공급한 단지 대비 전용 84㎡ 기준으로 분양가가 1억원에서 최대 3억원 정도 저렴해 가격 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 또한 1, 2차 계약금 분납제, 계약 시 1천만원 정액제, 중도금 60% 전액의 무이자 혜택 등을 제공하는 합리적 계약조건도 제공한다. 이에 따라 수요층의 초기 자금 부담은 더욱 줄어들 것으로 전망된다.

그 결과 단지는 지난 9월 진행된 1, 2순위 청약에서는 올해 부산진구 최초로 전 타입을 마감하고, 최고 11.3대 1의 경쟁률을 기록할 정로도 실수요층의 높은 관심이 이어진 바 있다.

부산진구 A부동산 관계자는 “특히 최근 10.15대책 발표로 인해 규제를 피하려는 서울 및 수도권 수요층이 부산 부동산 시장에 관심을 키우는 상황이어서, 태영건설의 서면 어반센트 데시앙 선착순 계약에는 주목도가 더욱 커지고 있다”며 “실제 원정 투자 문의도 상당하게 이어지고 있는 것으로 알려져 있다”고 전했다.

한편, 태영건설의 서면 어반센트 데시앙은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762가구와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실 등 총 831가구 규모로 조성된다.

단지는 합리적 분양가와 함께 부산에서 희소성이 높은 평지 입지를 자랑하며, 뛰어난 교통 접근성이 돋보인다. 특히 부산지하철 2호선 부암역이 단지 100m 이내에 위치한 초역세권 아파트로, 약 500m 거리에 1·2호선 환승역인 서면역도 자리해 있다. 더불어 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역이 위치해 ‘트리플 역세권’ 프리미엄도 갖췄다.

교육 환경도 우수하다. 부전초, 서면중학교를 도보 통학할 수 있고, 단지 맞은편에는 글로벌빌리지, 영어도서관, 수학문화관 등 다양한 교육 인프라가 밀집돼 있다.

생활 인프라 역시 뛰어나다. 단지 반경 1km 내 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡(약 14만평) 규모의 부산시민공원 등이 모두 위치한다. 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 밀집된 ‘서면메디컬스트리트’도 가깝다.

서면 어반센트 데시앙은 태영건설 데시앙 브랜드의 차별화된 상품설계도 돋보인다. 단지는 최고 46층 초고층으로 랜드마크 가치를 강화했으며, 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했다. 또한 내부 설계로는 4베이 판상형 평면과 드레스룸, 현관 창고 등을 도입해 수납과 공간 활용성을 높였다(타입별 상이).

이 밖에도 단지 내에는 휘트니스, 남녀 사우나, 작은 도서관, 어린이집, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설과 함께, 어린이 놀이터인 ‘데시앙 플레이스’, 바닥분수, 석가산, 드라이가든, 시크릿가든 등 다채로운 조경시설도 마련된다.

태영건설, 서면 어반센트 데시앙의 선착순 동·호 지정 계약은 견본주택 현장에서 진행되며, 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로 일원에 마련돼 있다.