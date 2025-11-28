물류 세미나, 금융 교육 프로그램 운영 다음달 환율 우대 및 운임 할인 이벤트

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 25일 DHL코리아와 금융·물류 시너지 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 금융과 물류 분야의 전문성을 바탕으로 수출입 기업의 사업을 지원하기 위한 다양한 협업을 추진한다.

특히 수출입 업무에 익숙하지 않은 고객을 대상으로 물류 세미나와 금융 교육 프로그램을 운영하고 지속적인 혜택을 제공하는 특화 서비스를 선보일 예정이다. 이를 통해 고객이 수출입 과정 전반을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지원 체계를 강화한다는 방침이다.

국민은행은 이번 협약을 기념해 DHL을 이용하는 고객을 대상으로 다음달 1일부터 내년 2월 28일까지 환율 우대 및 운임 할인 이벤트를 진행한다.

국민은행 관계자는 “이번 협약으로 수출입 고객의 글로벌 사업 경쟁력이 높아지길 바란다”며 “앞으로도 지속적인 협업을 통해 고객 중심의 금융·물류 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 전했다.