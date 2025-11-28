고층 아파트 7개동에 불…27시간만에 불길 잡혀 실종자 많아 희생자 더 늘어날 가능성…이재민 900명 공사 관계자 3명 체포, 홍콩 전역 대규모 보수공사 아파트 점검 홍콩 반환 후 최악 참사에 시진핑 “희생자 가족 위로·수습 총력” 지시

[헤럴드경제=정목희 기자] 홍콩의 한 고층 아파트단지에서 발생한 대형 화재로 최소 65명이 사망하고 70명이 다쳤다. 실종자와 중상자가 많아 인명피해는 더 늘어날 것으로 보인다. 홍콩 당국은 과실치사 혐의로 보수공사 책임자 3명을 체포하고, 홍콩 전역에서 대규모 보수공사를 진행 중인 아파트의 안전 상태를 긴급 점검했다.

로이터·AFP·AP통신과 홍콩 성도일보, 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 26일 오후 2시 51분(현지시간) 홍콩 북부 타이포 구역의 32층 주거용 고층단지 ‘웡 푹 코트(Wang Fuk Court)’에서 화재 신고가 접수됐다. 단지는 총 8개 동으로 구성돼 있으며, 이 중 7개 동에 불이 번졌다.

4개 동에서는 약 10시간 만에 불길이 대부분 잡혔으나 나머지 3개 동은 24시간 이상 지난 이날 저녁에야 진화 단계에 접어들었다. 홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 화재 발생 약 27시간 만인 이날 오후 6시께 언론 브리핑에서 “불이 난 7개동 건물의 불길이 전부 통제됐다”고 밝혔다.

이번 화재는 최소 135명의 사상자를 내며 홍콩이 1997년 영국에서 중국으로 반환된 이후 최악이자, 1948년 176명의 사망자를 낸 홍콩 창고 화재 이후 77년 만에 가장 큰 인명피해를 낸 참사가 됐다.

홍콩 소방당국인 소방처는 이날 오후 8시 현재 사망자는 65명이라고 밝혔다. 이 가운데 소방관 1명과 인도네시아인 가사도우미도 2명이 포함된 것으로 알려졌다.

사망자는 이날 오전까지 44명으로 파악됐다가 오후에는 55명, 저녁에는 65명으로 늘어났다. 실종자 수가 많고 부상자 중에 중상이 적지 않아 사망자 수는 더 늘어날 것으로 보인다. 부상자는 소방관 10명을 포함해 모두 70명으로 잠정 집계됐다.

이날 오전 11시께 ‘온타이 하우스’의 꼭대기 층인 31층에서 노인 1명이, 오후에는 ‘왕타오 하우스’ 16층 계단에서 남성 1명이 구조됐지만 내부에 갇힌 것으로 추정되는 주민 상당수는 아직 아직 연락이 닿지 않고 있다.

리 장관은 이날 새벽 주민 279명이 행방불명이라고 밝혔다.

이후 소방처는 구조 요청 341건 가운데 279건에 대응했으나 62건은 아직 파악하지 못했다고 말했으나 구체적인 실종자 수는 언급하지 않았다.

홍콩 당국은 관광버스를 투입해 주민들을 대피시켰다. 현재 주민 약 900명이 인근 학교 등 임시 대피소 8곳에 머물고 있다.

소방처는 전날 오후 6시 22분께 최고 등급인 5급으로 경보 단계를 격상하고 소방차량 304대와 구급차 98대, 인력 1250여명을 동원해 화재 진압과 수색·구조작업을 진행했다. 홍콩 반환 이후 5급 경보는 4명이 사망하고 55명이 다친 2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음이다.

진화 작업을 위해 주변 고속도로가 폐쇄됐고, 타이포 지역 5개 학교는 휴교했다. 다음 달 7일로 다가온 홍콩 입법회(의회) 선거 관련 유세 활동도 전면 중단됐다. 리 장관은 선거 연기도 검토하겠다고 밝혔다.

웡 푹 코트는 1983년 입주를 시작한 노후 공공 아파트단지로 2000가구 4800명가량이 거주하고 있다. 단지가 있는 타이포 구역은 중국 본토에 인접한 교외 주거지역으로 약 30만 명이 거주한다.

정확한 화재 원인 규명에는 시간이 필요할 것으로 보이나 아파트 보수 공사로 설치된 가설물이 참사의 주요인으로 지목된다.

지난해 7월부터 대규모 보수 공사 중이던 아파트 외벽에 설치된 대나무 비계(건설현장에서 고층 작업을 하기 위해 설치하는 임시 구조물)와 공사용 안전망으로 불이 번지면서 대형 불기둥이 치솟았다.

비계는 통상 금속을 쓰지만 홍콩에서는 아직도 대나무 비계가 사용된다. 당국은 화재·사고에 취약한 대나무 비계를 단계적으로 퇴출한다고 지난 3월 밝힌 바 있다.

또한 외벽의 방수포·비닐막뿐 아니라 강한 인화성의 스티로폼 외장재도 화재 확산에 기여한 것으로 보인다. 경찰은 건물 관리회사를 압수수색하고, 보수공사 업체 책임자 3명을 과실치사 혐의로 체포해 조사 중이다.

시진핑 중국 국가주석은 숨진 소방관과 희생자 가족에게 위로 메시지를 전달하고, 홍콩 당국이 화재 진압·수색·부상자 치료·사후 수습 등을 철저히 수행하도록 지원하라고 지시했다. 중국 중앙정부는 홍콩에 구호 지원 인력을 파견했으며, 중국 본토 기업들도 기부에 나섰다.

마윈 재단이 6000만 홍콩달러(약 113억원), 안타그룹이 3000만 홍콩달러(56억원) 규모의 현금 및 장비 지원을 약속했다.

이번 참사가 홍콩 입법회 선거와 반중 언론인 지미 라이의 공판을 앞두고 발생한 만큼, 중국의 홍콩 통제력에 대한 평가가 시험대에 올랐다는 분석도 나온다. 로이터는 높은 집값과 누적된 불만 속에 발생한 이번 사건이 중국 당국에 대한 분노를 키울 수 있다고 전했다.

홍콩 정치 전문가 소니 로는 “중국이 주목하는 두 가지는 홍콩 정부의 참사 대응 그리고 이번 사건 이후 시민들의 인식 변화”라고 말했다.