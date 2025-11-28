[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구 유천동에서 금호 방향으로만 설치돼 있는 중부내륙고속지선 유천하이패스 IC가 2027년까지 반대편인 현풍 방향에도 설치된다.

28일 대구시에 따르면 이날 한국도로공사와 달서구 대천동 월천공원에서 기공식을 열고 유천하이패스 IC 현풍방향 설치공사 기공식을 개최한다.

이날 기공식에는 홍성주 대구시 경제부시장, 윤재옥 국회의원, 함진규 한국도로공사 사장 등 주요 인사들과 함께 지역 주민 100여명이 참석한다.

대구시는 최근 성서·월배·화원 지역의 인구 증가와 산업 수요 확대로 현풍방향 교통량이 크게 증가함에 따라 이번 공사를 계획했으며 오는 2027년까지 공사를 마무리할 계획이다.

시는 공사가 완료되면 성서산업단지, 대구출판산업단지, 월배지구, 화원 등에서 하루 평균 8천100대의 차량이 이용할 것으로 기대했다.

특히 남대구IC·화원옥포IC를 경유하는 차량은 주행거리 3.8㎞, 통행시간 8분여가 단축돼 운전자들의 편의가 크게 증대될 것으로 예상했다.

또 비슬로·성천로 등 인근 주요 간선도로 교통량이 평균 2∼6% 감소해 상습 정체구간 혼잡 완화에도 기여할 것으로 내다봤다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “이번 사업이 본격적으로 추진되면서 대구 시민들의 고속도로 접근성이 향상되고 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대한다”며 “한국도로공사와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.