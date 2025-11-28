[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 27일 중랑구청 지하대강당에서 ‘중랑 효자손봉사단’ 발대식을 열고, 지역 독거어르신을 위한 든든한 안전망 강화에 나섰다.

이번 발대식은 중랑 아티스트 ‘은한’의 식전 공연을 시작으로 봉사단 소개, 활동 영상 시청, 봉사단 선서, 기본 교육 등으로 진행되었다. 류경기 중랑구청장과 효자손봉사단원 160명을 포함해 200여 명이 참석했다.

‘중랑 효자손 봉사단’은 독거어르신의 사회적 고립을 예방하고 돌봄 공백을 최소화하기 위한 ‘중랑동행 독거어르신 결연사업’을 수행하는 봉사단으로, 주 1회 전화 및 가정방문을 통해 안부를 확인하고 정서적 지지를 제공한다.

현재 독거어르신 780명과 효자손봉사단 458명이 결연을 하여 지속적인 돌봄 체계를 운영 중이다.

류경기 중랑구청장은 “어르신을 보살피는 일은 지역 공동체가 함께 만들어가는 가치”라며 “여러분의 참여가 중랑구를 더 안전하고 따뜻한 마을로 만드는 만큼, 구에서도 활동이 안정적으로 지속될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

중랑구는 봉사단 운영과 함께 인공지능(AI) 기반 안부 확인 서비스 ‘AI 어르신 안심톡(talk)’을 내년 3월부터 도입, 사람 중심의 돌봄과 첨단 기술을 결합한 독거어르신 안전 체계를 더욱 강화할 계획이다.