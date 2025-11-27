[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘아이들’ 멤버 우기가 홍콩 대형 화재와 관련해 우려의 뜻을 표했다.

중국 출신인 우기는 지난 26일 자신의 SNS를 통해 “모두가 평안하고 무사하길 바란다”는 메시지를 전했다.

아이들은 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 ‘2025 마마어워즈(2025 MAMA AWARDS)’에 출연할 예정이다. 또 베이비몬스터, 엔하이픈, 하츠투하츠, 투어스(TWS), 스트레이 키즈, 제로베이스원, NCT위시, 지드래곤 등 K팝 톱스타들이 다수 출연진 명단에 이름을 올렸다.

같은 날 홍콩 북부 타이포 지역 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 이에 홍콩 당국은 경보 단계를 최고 등급인 5등급으로 격상했다.

화재가 난 단지는 1983년 준공돼 올해로 42년된 노후 건물로 총 1984세대가 거주한다. 건축 면적 48∼54㎡(약 14.5∼16.3평)인 소형 세대로 구성돼 있다. 2021년 홍콩 인구 조사에 따르면 총 주민은 4643명이고, 이 가운데 36.6%가 65세 이상 노인이었다.

소방당국은 27일 새벽까지 사망자 44명과 실종자 279명이 발생했다고 밝혔는데 이날 오후 3시 브리핑에서는 사망자 숫자가 55명으로 늘었다고 설명했다. 또 당국이 접수한 구조 요청 건수가 341건이었다고 덧붙였다.

방송가에 따르면 CJ ENM 엠넷 관계자와 제작진, 출연진 소속사들은 화재 참사 이후 마마어워즈 시상식 개최 여부와 규모 축소, 무대 연출 변경 등을 논의하고 있다.

CJ ENM은 이날 출연진 측에 “상황의 심각성을 엄중히 인지하고 있으며 부문별 대응 방안을 논의 중”이라며 “행사 운영 절차, 아티스트 무대 및 시상 대본, 공식 대응 방안 등을 검토해 정리되는 대로 공유하겠다”고 전달했다.

‘마마 어워즈’는 홍콩 관광청이 ‘2025년 하반기 6대 메가 이벤트’로 선정한 행사로 홍콩 정부와 관광청의 전폭 지원 아래 올해 개장한 카이탁 스타디움에서 유치됐다. CJ ENM은 28·29일 양일간 시상식을 열고 글로벌 생중계를 진행할 예정이었으나 대규모 인명 피해로 도시 분위기가 급격히 가라앉으면서 시상식 개최 여부는 불투명해졌다. 시상을 맡을 예정이던 홍콩 출신 배우 저우룬파(주윤발)와 량쯔충(양자경) 측도 불참 가능성이 높은 것으로 전해졌다.