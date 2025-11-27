“최근 3년간 감사 활동 독단 지적 끊임없이 받아와”

[헤럴드경제=서영상 기자] 감사원이 27일 ‘운영쇄신 태스크포스(TF)’가 전 정권 감사 흠집내기와 정치보복 활동을 펴고 있다는 일각의 문제 제기에 대해 “감사원이 독립성과 정치적 중립성을 바로 세우고, 국민의 신뢰를 다시 얻기 위한 철저한 자기 검증이자 반성의 활동”이라고 반박했다.

감사원은 이날 보도자료를 내고 “(운영쇄신 TF 활동은) 철저한 자기 검증 과정일 뿐 기존 감사결과를 뒤집을 수 없다”면서 이같이 말했다.

감사원은 “지난 3년간 감사원은 대내외로부터 감사 활동 및 운영이 편파·독단적으로 이루어져 왔다는 지적을 끊임없이 받아왔다”면서 “이러한 문제 제기는 감사원 최고의결기구인 감사위원회의에서 확정한 감사결과뿐 아니라, 감사원에 대한 유례없는 신뢰성 저하로까지 이어졌다”고 했다.

그러면서 “운영쇄신 TF의 발족과 활동은 이러한 엄정한 상황에서 과거 문제를 청산하고 새롭게 시작할 토대를 마련하기 위한 노력의 일환”이라고 강조했다.

이어 감사원은 “철저한 사실관계 확인 및 증거확보, 법리검토를 거쳐 필요한 경우 책임을 추궁하고 그 결과를 국민에게 알리고 있다”면서 “그 점검 활동은 감사위원회의 의결이 아닌 감사과정 상의 문제점에 대한 것”이라고 부연했다.

아울러 “감사원은 운영쇄신 TF 활동을 끝으로 과거의 위법부당 행위 점검을 마무리할 것”이라면서 “앞으로 이와 같은 자기 검증과 반성이 되풀이 되는 일이 없도록 감사대상 선정, 운영, 결과 공개의 방식과 내용이 정권에 따라 흔들리지 않는 일관성을 갖는 시스템을 구축하는데 노력할 것”이라고 덧붙였다.