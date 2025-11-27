27일 ‘2025 대한민국 통합의학박람회’ 성과보고회 개최

관람객 24만명, 전국 병원·대학·협회 등 70개 기관 참여

[헤럴드경제(장흥)=김경민기자]장흥군은 지난 26일 ‘2025 대한민국통합의학박람회’ 성과보고회를 열고 성과를 평가하며 향후 발전 방안을 논의했다.

보고회는 김성 장흥군수, 이정한 추진위원장을 비롯한 추진위원, 전라남도 식품의약과 관계자 등 20여 명이 참석했다.

이번 보고회에서는 박람회 예산 확대와 차별화된 콘텐츠 개발의 필요성이 강조되었으며, 2026년 박람회 준비를 위한 다양한 의견이 공유됐다.

지난 9월 26일부터 30일까지 5일간 장흥군 안양면 국제통합의학박람회장에서 열린 올해 박람회는 ‘치유, 통합의학으로 답하다’를 주제로 진행됐다.

올해는 전국 병원·대학·협회 등 70개 기관이 참여해 박람회의 전문성과 대중성을 동시에 강화했다는 평가를 받았다.

행사 기간 동안에는 24만 명의 관람객이 다녀간 것으로 알려졌다.

통합의학 상담과 진료, 심신 회복을 돕는 다양한 힐링 프로그램이 운영되었고, 숲테라피 공원·치유정원 등 힐링 공간과 함께 올해 처음 선보인 ‘힐링매직터널’, ‘스탬프 랠리 이벤트’가 가족 단위 관람객의 호응을 이끌어냈다.

또한 경찰·소방 등 유관 기관과의 긴밀한 협조체계를 구축해 안전사고 없이 행사를 성공적으로 운영했다.

해외 의료기관 유치, 미디어아트 전시, 명사 초청 건강강좌 등 풍성한 콘텐츠로 지역민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 건강축제로 자리매김했다는 평가를 받았다.

김성 장흥군수는 “올해 박람회는 치유와 힐링의 축제로 한 단계 도약한 모습을 보여주었다”며 “장흥을 통합의학의 중심지로 더욱 확고히 하기 위해 편백숲 우드랜드 등 웰니스 관광과 연계한 새로운 치유 프로그램을 확대해 내년 박람회를 더욱 발전된 모습으로 준비하겠다”고 밝혔다.