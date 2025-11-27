서초구-고려이앤알, 26일 반려견 분변수거함 확대 설치·관리 업무협약(MOU)체결 지난 7월 전국 최초로 도입한 One-Stop 분변수거함 2개를 내년까지 8개 추가 설치해 10개소 확대동물친화적 디자인, 전용 배변봉투 투입구, 내부 탈취제, 자동닫힘 기능 갖춘 친환경형 제품

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 26일 반려인구의 지속적 증가에 대응해 반려인의 생활편의를 높이고 쾌적한 공원 환경을 조성하기 위해 환경관리 전문업체 ㈜고려이앤알과 ‘반려견 분변수거함 확대 설치 및 관리에 관한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 서초구 지역 내 약 3만 세대에 달하는 반려인구와 약 2만 9000 마리로 추정되는 반려동물의 증가에 따라 야외활동 시 발생하는 분변 처리 불편을 개선하기 위해 마련됐다. 이를 통해 반려견 배변을 보다 안전하고 위생적으로 관리할 수 있도록 반려견 분변수거함을 체계적으로 확대 설치하고, 수집·운반·처리까지 한 번에 해결하는 전국 최초 자원순환형 ‘원스톱 관리체계’를 구축하는 것을 목표로 한다.

구는 지난 7월 전국 최초로 도입한 원스톱 분변수거함 2개를 양재근린공원과 반포천 산책로에서 운영 중이다.

이번 업무협약을 계기로 2026년까지 주요 산책로와 근린공원을 중심으로 8개를 추가 설치해 총 10개소로 확대한다는 계획이다.

해당 수거함은 동물친화적 디자인, 전용 배변봉투 투입구, 내부 탈취제, 자동닫힘 기능을 갖춘 친환경형 제품으로 ㈜고려이앤알이 1일 1회 전담 수거·운반·처리하는 원스톱 방식으로 운영된다. 수거된 분변은 선별과 발효 공정을 거쳐 최종적으로 퇴비화되어 자원 재활용에 기여할 전망이다.

또, 서초구와 ㈜고려이앤알은 10개소의 산책로와 공원 내 분변수거함과 일반쓰레기통을 함께 관리하여 보다 쾌적하고 청결한 공원 환경을 조성할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “이번 협약을 통해 반려인과 비반려인 모두가 함께 이용하는 공원을 한층 더 쾌적하게 만들 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 자원순환형 도시 환경 조성과 주민 삶의 질 향상을 위한 정책을 적극 추진해 나가겠다”고 전했다.