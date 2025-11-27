‘K-뷰티 수출 성과 제고 및 확산방안’ 발표 화장품 수출 2강 도약을 위한 4대 추진전략 제시 뷰티 수출 소상공인 500개팀 발굴

[헤럴드경제=이태형 기자]정부가 2030년까지 뷰티 브랜드 창작자 300개사, 강한 수출 소상공인 500개팀을 발굴해 세계 2위 화장품 수출국으로 키운다는 전략을 내놨다.

보건복지부와 중소벤처기업부는 27일 김민석 국무총리가 주재한 국가정책조정회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘K-뷰티 수출성과 제고 및 확산 방안’을 발표했다.

먼저 혁신적 뷰티 브랜드를 발굴해 수출기업으로 성장시킨다는 계획이다. 이를 위해 해외 마케팅 준비를 위한 수출바우처, 해외 소비자와 바이어를 직접 만나 제품을 홍보할 수 있는 수출컨소시엄 등 중소기업 수출지원사업을 집중 지원한다. ‘오프라인 첫수출 원클릭 패키지’를 도입해 온라인으로 시장성을 검증받은 K-뷰티 제품이 오프라인 수출상품으로 성장할 수 있도록 돕는다.

정부 관계자는 “뷰티 분야는 중소기업 수출 1위 업종으로, 현재 8900개 중소기업이 종사하고 있다”면서 “2030년까지 관련 기업을 1만개까지 육성하고, ‘아모레퍼시픽급’의 화장품기업도 10개까지 육성할 계획”이라고 밝혔다.

K-팝·드라마 등 해외에서 인기가 높은 K-콘텐츠를 활용한 K-컬처 융합 마케팅을 집중해 K-뷰티의 글로벌 시장 확대를 추진하고, 유명 인플루언서 또는 현지 대행사 등을 활용해 사회관계망서비스(SNS), 전문서적, 방송매체 홍보 제작 및 마케팅도 집중 지원하는 등 마케팅도 강화한다.

이와 함께 K-뷰티 클러스터 육성 등 지역 거점별 K-뷰티의 수출허브화를 통해 뷰티 창업기업 제품 중심의 전시, 체험 등을 지원하는 시범사업을 내년에 추진하고, 이후 2030년까지 8개 내외 지역으로 확대한다.

정부는 또 K-뷰티 생태계의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 뷰티, 헬스케어 등의 제품에 결합할 인공지능(AI)협력 고도화 프로그램도 도입한다.

수출시장 확대가 유망한 뷰티제품 발굴 후 AI 스타트업과의 협업을 진행하고, 내년은 5개 과제 내외를 시범 지원 후 확대를 검토한다.

정부는 재외공관 주도로 현지 진출기관과 협단체 등이 참여하고 있는 ‘재외공관 중소벤처기업 지원협의체’를 기반으로, ‘K-뷰티 진출 거점 재외공관’ 4곳을 지정해 현지 진출 프로그램을 운영해 K-뷰티 글로벌 성장을 위한 해외 인프라 확대에도 나선다.

이 밖에도 국제적인 친환경·클린 뷰티 트렌드에 맞춰 전북 남원에 시험검사·인증·소재 효능평가 등 천연물 화장품시험검사센터를 구축하고, 충북 오송에는 원료·생산·포장의 전주기 클린 화장품 기술지원 인프라를 구축한다.

이를 위해 복지부는 ‘화장품산업 진흥 및 육성에 관한 법률’(가칭)을 제정해 혁신형 화장품기업인증제 도입, 육성위원회 설치 등을 추진하고, 중기부는 중소벤처기업의 수출 및 해외진출 지원정책의 범부처 총괄 기능 수행 등을 위한 지원법률 제정을 내년부터 추진해 K-뷰티 등의 해외진출을 촉진할 계획이다.

정은경 복지부 장관은 “원료와 용기, 제조(ODM) 및 수출 등 전 분야에서 우리 기업의 창의적인 아이디어와 혁신적인 도전이 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록, 정부가 디지털 마케팅, 해외 인허가 획득, 제조혁신, 브랜드파워 강화 등을 지원해 화장품 수출 2위 강국으로 도약할 수 있도록 힘을 모으겠다”라고 밝혔다.