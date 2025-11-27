압구정 일대서 9일간 국내 최대 독립영화축제 개막작 ‘무관한 당신들에게’…사회 권해효

[헤럴드경제=손미정 기자] 국내 최대 독립영화축제인 제51회 서울독립영화제(SIFF)가 27일부터 9일간의 대장정을 시작한다.

올해 서울독립영화제는 총 167편의 역대 최대 규모 상영작으로 영화팬들을 기다린다. 한 해 동안 주목받은 독립영화부터 월드 프리미어 신작까지, 다양한 스펙트럼과 장르의 독립영화를 한자리에서 만나볼 수 있는 기회다.

개막식은 27일 저녁 CGV 압구정에서 진행된다. 사회는 배우 권해효가 단독으로 진행한다. 권해효는 25년째 서울독립영화제의 사회를 맡고 있다. 이어 밴드 ‘언하비’의 개막공연이 이어진다. ‘언하비’는 베이시스트를 맡고 있는 주종혁을 비롯해 김진형, 박성준, 유의태, 이재원, 이제연, 임투철 등 전원이 배우로 구성된 밴드다.

이 자리에서는 김종관 감독이 직접 연출과 촬영, 편집을 맡은 개막영상 ‘당신의 영화’도 최초 공개된다. 지난 2003년부터 꾸준히 서울독립영화제를 찾은 김종관 감독은 지난해 서울독립영화제 본선 단편경쟁 심사위원으로도 참여한 바 있다.

올해 새롭게 신설된 독립영화 제작지원 프로젝트 ‘SIFF X 변우석: Shorts on 2025’의 최종 선정작 3편 감독들도 개막식 무대에 오른다.

개막작은 김태양, 손구용, 이미랑, 이종수 감독의 ‘무관한 당신들에게’다.

제51회 독립영화제 상영작은 28일부터 내달 5일까지 CGV압구정과 CGV청담씨네시티에서 만날 수 있다. 관객과의 대화(GV), 창작자의 작업실, 시네토크 등의 프로그램과 올해 처음 선보이는 해외대담과 미야케 쇼 감독의 마스터클래스 등 다양한 부대 행사가 준비돼 있다.