2026년 새해 첫 강좌…구민의 배움과 성장 지원하는 54개 프로그램 ‘낭독 크리에이터 2급’, ‘디지털 활용 전문강사 2급’ 등 신규 강좌 마련...영등포구 누리집 통합예약시스템에서 12월 1일부터 구민 우선 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 구민의 배움과 성장을 지원하기 위해 ‘YDP미래평생학습관(도신로4길 20)’에서 운영하는 2026년 1분기 평생학습 프로그램 수강생을 모집한다.다.

내년 1분기에는 구민의 다양한 학습 수요에 맞춰 디지털 역량, 직무 능력, 문화예술, 인문교육 등 폭넓은 분야의 프로그램을 마련했다.

프로그램은 ▲자격증·직업·정보기술(IT) 분야의 ‘낭독 크리에이터 2급’, ‘디지털 활용 전문강사 2급’, ‘AI와 친해지기’ ▲건강·예술·취미 분야의 ‘운동루틴 만들기’, ‘마음회복 싱잉볼 명상’, ‘오일파스텔 드로잉’ ▲인문·경제·어학 분야의 ‘세계문화유산’, ‘스페인 문화와 언어’, ‘내 마음을 돌보는 클래식’ 등 총 54개로 구성됐다.

특히 자격증·직업·정보기술(IT) 분야에는 시대 흐름에 맞는 9개 과정이 신규로 추가됐다.

프로그램 가운데 부모와 자녀가 주말에 함께하는 ▲책으로 자라는 오감책놀이 ▲가족 하브루타 ▲추억액자 만들기 등은 가족이 좋은 추억을 쌓는 특별한 기회가 될 것으로 전망된다.

또 개인이 보유한 지식과 재능으로 운영되는 ‘YDP 재능나눔’ 강좌도 운영된다. ▲오카리나 ▲2025년 연말정산 특강 ▲한글 서예 ▲전자책 만들기 ▲중국어 기초회화 등 강좌는 재능 기부자가 지역사회에 공헌하며 이웃과 함께 성장하는 기회가 될 것으로 기대된다.

신청은 구민에게 우선 기회가 제공된다. 구민은 12월 1일 오전 9시부터 선착순으로 신청할 수 있다. 구민 외에는 12월 4일 오전 9시부터 신청이 가능하다. 신청은 영등포구 누리집 통합예약시스템에서 할 수 있다.

프로그램은 2026년 1월 10일부터 순차적으로 시작한다. 수강료는 강좌별로 무료부터 3만 원 이내이며 재료비는 별도다. 자세한 내용은 YDP 미래평생학습관으로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “새해에는 구민 여러분이 마음에 두었던 배움에 기쁘게 도전하시길 바란다”며 “구민이 성장하고 즐길 수 있는 다양한 평생학습 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.