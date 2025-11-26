26일 내년도 상반기 인턴·레지던트 모집공고

[헤럴드경제=이용경 기자] 의정 갈등에 따른 의대생들의 집단 휴학과 졸업 연기로 내년도 상반기 전공의 인턴 채용이 상·하반기로 나뉘어 진행된다.

보건복지부 수련환경평가위원회는 내년도 상반기 인턴·레지던트 모집을 26일 공고했다. 모집 인원은 인턴 1681명, 레지던트(1년차) 2784명이다.

원서 교부와 접수, 시험과 합격자 발표는 수련병원별로 실시하며 인턴 최종 합격자는 내년 2월까지, 레지던트 최종 합격자는 1월 초까지 발표된다.

이번 모집에선 이례적으로 인턴 채용을 상·하반기로 나눠 진행한다. 의정 갈등 여파로 의대생들의 집단 휴학 신청과 졸업 연기가 영향을 미쳤기 때문이다.

통상 인턴 모집은 상반기에 대부분의 정원을 채우고 하반기에는 결원이 발생한 곳에만 소폭 충원하는 식으로 진행된 것으로 전해졌다.

하지만 의정 갈등으로 인해 의대생들은 지난해 단체로 수업을 거부했고, 여러 차례에 걸친 복귀책에 따라 차례로 학업에 복귀했다.

이 같은 상황에서 올해 상반기와 하반기에 졸업하는 학생들이 나뉘며 인턴도 이례적으로 분리 모집하게 됐다.

한편 위원회는 일부 과목에 한해 전공의 모집 시 지원자 수가 모집 정원을 초과하는 병원은 미충원 정원이 있는 병원의 정원을 해당 병원의 정원으로 조정할 수 있다고 안내했다. 다만 이는 내년도 육성지원 과목인 가정의학과, 소아청소년과, 심장혈관흉부외과, 외과 등과 산부인과, 응급의학과 등에 한정된다.