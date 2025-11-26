[헤럴드경제=구본혁 기자] 4번째 도전에 나서는 한국형발사체 누리호가 27일 오전 12시 55분 발사된다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 27일 오후 7시 30분 누리호 4차 발사의 주요 절차인 추진제 충전 여부를 결정하고 발사 최종시각을 확정하기 위한 ‘누리호 4차 발사관리위원회’를 열고 27일 00시 55분 발사하기로 최종 결정했다.

발사관리위원회는 주탑재위성인 차세대중형위성 3호의 목표 궤도 진입을 목표로, 누리호의 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토한 결과 발사에 문제가 없을 것으로 판단했다고 설명했다.

누리호는 이날 오전 연료와 산화제를 충전하기 위한 엄빌리컬 연결, 기밀점검 등 모든 작업이 마무리하고 발사체는 발사대에 설치가 완료된 상태다.

오후 6시 45분 발사관제장비의 발사 운용을 시작했으며 7시 25분부터 추진 공급계 점검, 상온헬륨 충전도 진행하고 있다.

연료와 산화제 충전과 관련한 점검이 완료되면 오후 10시 10분부터 연료와 산화제 충전이 시작된다. 11시 25분 연료 충전이 완료될 예정이고, 11시 55분경에는 산화제 충전도 완료될 예정이다.

누리호는 발사 10분 전인 27일 오전 12시 45분부터 발사 자동 운용 모드로 전환된다. 자동 운용 중에 이상 현상을 감지하게 되면 발사가 중단될 수 있다.

윤영빈 우주항공청장은 “누리호 발사를 위한 모든 조건을 점검한 결과 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등은 문제가 없는 것으로 확인됐다”면서 “우주항공청과 한국항공우주연구원, 한화에어로스페이스는 탑재위성을 성공적으로 목표 궤도에 안착시킬 수 있도록 발사 마지막 순간까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.