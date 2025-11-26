[헤럴드경제=장연주 기자] 윤건영 더불어민주당 의원이 윤석열 전 대통령에게 ‘오후 5시 업무보고 뒤 음주’ 관행이 있었다고 주장했다.

윤 의원은 26일 유튜브방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “윤석열 씨는 ‘술시(時)’가 있었다”고 말했다.

윤 의원이 말한 술시는 오후 5시를 의미한다. 윤 전 대통령이 술자리를 위해 장관이나 주요 인사의 업무보고 시간을 오후 5시로 잡았다는 것이다.

윤 의원은 “오후 5시면 대통령 업무보고를 한 30분 정도 한다. 그러고 나서 (윤 전 대통령이) ‘저녁이나 드시고 가시죠’ 이랬다더라”며 “그러면 한 5시반부터 소폭(소주와 맥주를 섞어서 만든 폭탄주)을 돌리는 거다. 장관들 사이에선 암묵적으로 5시 보고 일정이 잡히면 ‘컨디션(숙취해소제)부터 챙기라’는 기류가 있었고 이를 준비를 해가는 것”이라고 했다.

윤 의원은 앞서 윤 전 대통령이 2023년 국가정보원 업무보고 때 폭탄주에 만취해 업혀 나온 일화를 전하기도 했다.

그는 지난 23일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “윤석열 씨가 2023년 2월 국정원 업무보고를 간 모양이다. 대통령이 되면 각 기관에 가서 업무보고를 받는다”며 “업무보고를 가서 보고를 대충 끝내고 소폭을 말았다”고 말했다.

그러면서 그는 “테이블마다 소폭을 막 돌려서 너무 취해서 경호관한테 업혀 나왔다는 이야기를 들었다”고 주장했다.

윤 의원은 대통령경호처 내부 소식에 정통해 그간 윤 전 대통령 관련 일화를 여러 번 공개해 왔다.