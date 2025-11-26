학교-지역사회 연계한 지역 맞춤형 교육시스템 구축 위한 ‘성동교육협력특화지구’ 협약 체결 지역 특색 교육사업 운영, 학생 맞춤 통합지원체계 구축, 진로·진학 교육 확대 등 협력 사항 합의

[헤럴드견제=박종일 선인기자][서울 성동구(구청장 정원오)가 서울특별시교육청(교육감 정근식)과 ‘성동교육협력특화지구‘ 업무협약(MOU)을 체결, 성동구-학교-교육지원청의 협력 구조를 기반으로 한 지역 맞춤형 교육시스템 구축에 나섰다.

구는 지난 22일 성동AI미래기술체험센터에서 정원오 성동구청장과 정근식 서울시 교육감을 비롯한 관계자들과 관내 학생 및 학부모가 참석한 가운데 업무협약식을 개최했다.

두 기관은 이번 협약을 통해 ‘포용과 도약으로 밝은 미래를 여는 성동교육협력특화지구’ 의 비전으로 지역사회와 함께 어린이·청소년의 행복한 성장을 지원하는 협력 관계를 구축하게 된다.

협약에 따라 구는 성동광진교육지원청과 함께 ▲지역 특색 교육사업 운영 ▲어린이·청소년 지역사회 연계 교육 내실화 ▲학생 맞춤 통합지원 체계 구축 등 다양한 분야의 사업을 공동 추진할 계획이다.

또, ’성동교육협력특화지구‘ 협약과 함께 ‘서울 학생 맞춤형 진로·진학교육 확대’를 위한 업무협약도 동시에 체결하였으며, 이를 통해 구청의 행정력과 교육청의 전문성을 결합한 진로·진학 시스템을 강화할 방침이다.

정원오 성동구청장은 “서울시교육청과의 탄탄한 협력 체계를 토대로, 학교와 지역사회가 힘을 합쳐 학생의 행복한 성장을 지원하겠다“고 말했다.