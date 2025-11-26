12월 14일부터 27일까지… 원하는 대학·학과 진학에 실질적 도움 제공 광진구 거주하거나 관내 고등학교 재학 중인 수험생 160명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 2026학년도 대입 정시전형을 준비하는 학생들을 위한 ‘정시 1대1 집중 컨설팅’을 운영한다.

이번 상담은 ▲광진구 진학상담실의 집중 운영과 ▲서울시교육청 교육연구정보원과 협력하여 ‘특별진학상담센터’를 운영하며, 총 160명의 광진구 학생을 대상으로 맞춤형 1:1 상담을 제공한다. 상담에는 입시 전문 상담사 8명과 현직 교사 90명 총 98명이 참여한다.

먼저 광진구 진학상담실에서는 12월 14일부터 24일까지 관내 수험생 80명을 대상으로 1:1 정시 진학 상담을 진행한다.

상담 신청은 12월 1일부터 광진구청 누리집에서 할 수 있으며, 입시 전문 상담사가 학생별 성적과 희망 대학·학과를 종합 분석해 지원 전략을 제시하고, 이를 바탕으로 40분간 맞춤형 개별 상담을 진행한다.

이어 12월 25일부터 27일까지는 서울시교육청 교육연구정보원의 ‘정시 모집 대비 특별진학상담센터’가 광진구청 대강당에서 열린다. 대학진학지도단 소속 현직 교사가 참여해 40분간의 1:1 맞춤 상담을 진행한다. 이 가운데 광진구는 관내 학생 80명을 대상으로 사전 모집을 실시하며, 신청은 12월 8일부터 광진구청 누리집에서 선착순으로 받는다.

광진구의 사전 모집 이후인 12월 15일부터는 서울시 전체 수험생 730명을 대상으로 서울시교육청 교육연구정보원 누리집에서 신청이 이뤄질 예정이다. 기타 자세한 사항은 광진구청 교육지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

김경호 광진구청장은 “정시 지원을 준비하는 학생들이 꼭 필요한 정보를 제때 얻을 수 있도록 진학상담실 상담 운영과 서울시교육청 교육연구정보원과의 협력을 통해 상담 프로그램을 마련했다”며 “많은 학생들이 이번 1대1 상담을 통해 원하는 대학과 학과에 진학하는 데 실질적인 도움을 받기를 바란다”고 말했다.