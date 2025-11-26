‘학생맞춤통합지원법 시행, 구로마을교육거버넌스 역할’ 토론회, 교육활동 체험부스 운영 서울특별시교육청과 구로교육협력특화지구 업무 협약 체결

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 26일 서울동구로초등학교에서 ‘학교와 마을을 잇는 구로온(ON)마을교육박람회’를 개최했다.

이날 행사에는 장인홍 구로구청장과 정근식 서울시교육청 교육감을 비롯한 남부교육지원청 교육장 및 초‧중‧고등학교 학교장, 교원, 학부모, 청소년유관기관, 마을교육기관 등 1200여 명이 참여해 ‘학생맞춤통합지원법 시행, 구로마을교육거버넌스의 역할’을 주제로 한 토론회를 참관하고 교육활동 부스에서 체험하는 시간을 가졌다.

특히, 토론회 이후 ‘함께 성장하는 교육도시 구로’ 실현을 위해 장인홍 구로구청장과 정근식 서울시교육청 교육감이 지역사회협력교육 협약을 체결했다.

장인홍 구로구청장은 “마을교육박람회는 지역과 학교가 함께 학생 성장을 지원하는 지역사회 협력 기반을 확인하는 뜻깊은 자리”라며 “또한 교육청과의 협약을 통해 지원 체계를 강화하고 지역 교육의 미래를 함께 만들어 가겠다”고 말했다.