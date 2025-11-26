SMR 투자, 탄소 포집 및 활용 기술 개발 추진 사내 벤처로 고부가 신소재 개발 속도

[헤럴드경제=서정은 기자] DL그룹은 급변하는 환경에 대비해 미래 혁신 기술 확보에 나섰다. 그룹의 주요 사업인 건설과 석유화학 분야에서 글로벌 시장을 선도할 수 있는 기술을 확보하려는 시도가 두드러진다.

우선 건설 분야에서는 소형모듈원전(SMR)에 대한 선제적 투자를 통해 다양한 사업 기회를 모색하고 있다. 소형모듈원전은 노심과 증기 발생기, 가압기 등 원전의 주요 기기를 하나의 모듈에 담은 소형 원자로로 기존 대형 원전에 비해 안전성과 발전의 유연성이 높다. 온실가스 배출 없이 에너지를 생산할 수 있고, 24시간 가동할 수도 있어 에너지 안보와 친환경성을 충족하는 인공지능(AI) 시대 전력 솔루션으로 떠오르고 있다.

그 일환으로 DL이앤씨는 글로벌 소형모듈원전 기업인 엑스에너지와 손잡고 시장을 공략하고 있다. 2023년부터 엑스에너지에 2000만달러(약 300억원)을 투자하면서 협업 중이다. 엑스에너지는 소형모듈원전 상용화에 가장 앞서 있는 회사로 평가받고 있는데, 선진원자로 실증사업(ARDP)을 통해 2020년 미국 정부로부터 12억달러(약 1조7000억원) 규모의 보조금을 지원받아 미국 최대 화학기업인 다우의 소형모듈원전 초도호기를 추진하고 있다. 엑스에너지는 올해 2월 아마존 등에서 7억달러(약 1조원)의 투자유치에 성공하기도 했다.

엑스에너지와의 협력을 시작으로 DL이앤씨는 에너지 사업 분야에서 더 많은 기회를 창출할 전망이다. 소형모듈원전 가동 때 발생하는 600도 이상의 높은 열을 또 다른 친환경 에너지원인 수소, 암모니아 생산에 활용하는 식으로 기술 활용이 가능하다. DL이앤씨는 소형모듈원전을 접목한 청정 에너지 밸류체인을 구축해 신사업 포트폴리오를 더욱 넓힌다는 계획이다.

탄소 포집 및 저장·활용(CCUS) 기술 개발에도 적극적이다. DL이앤씨는 2022년 탄소 포집 및 저장·활용 및 친환경 수소사업 전문 회사인 카본코(CARBONCO)를 설립했는데, 지난 4월에는 세계 최고 수준의 이산화탄소 흡수제 개발에 성공했다. 카본코의 흡수제는 이산화탄소 포집 과정에서 소모되는 에너지가 적어 그만큼 포집 비용을 줄일 수 있다. 특히 상용 흡수제인 모노에탄올아민(MEA)보다 46% 이상 에너지 소비를 줄였다. 카본코는 파일럿 공정에서 흡수제의 성능 검증을 완료했으며 포천복합화력발전소에서 본격 실증 테스트를 진행 중이다.

지난해 11월 DL이앤씨와 카본코는 캐나다의 비료 업체 제네시스 퍼틸라이저스와 비료 공장 프로젝트에서 설계와 기술 라이선싱 업무를 수행하는 계약을 체결했다. DL이앤씨는 기본설계(FEED)를 맡으며, 카본코는 탄소 포집 및 저장·활용 기술에 대해 라이선스를 공급한다. 국내 기업이 대규모 해외 프로젝트에 관련 기술을 수출하는 최초의 사례다.

글로벌 시장조사기관 인더스트리아크는 탄소 포집 및 저장·활용 시장 규모가 연평균 29% 성장해 2026년에는 253억달러(약 37조원)에 이를 것으로 전망했다. ‘2050 탄소 중립’을 선언한 한국 정부도 이산화탄소 포집 기술을 에너지 신산업으로 육성하겠다는 계획을 여러 차례 밝혔다.

석유화학 분야에서도 고부가 소재기업으로 도약을 시도 중이다. DL케미칼은 2023년 10월 미래 혁신을 이끌 사내벤처 노탁(NOTARK)을 설립했다.

노탁은 이미 상업화를 위한 절차가 본격 진행중인 성과를 내기도 했다. 극초고속 통신 및 차세대 반도체 패키징 등에 사용되는 고절연성 인쇄회로기판(PCB) 소재인 노탁 레진을 개발했다.

이번에 개발된 레진은 현존하는 절연용 레진 중 가장 우월한 성능을 자랑한다. DL케미칼은 이번 소재 개발의 상업화를 통해 연 6억불에 달하는 시장에 새롭게 진출한다는 계획이다. 해당 제품의 상업화를 위해 유수의 글로벌 인쇄회로기판 소재 기업들과 현재 엄격한 성능 검증 단계를 거치고 있다. DL케미칼은 제품 상업화가 본궤도에 인쇄회로기판 및 반도체 제조 업체들이 밀집한 아시아 지역에 자체적인 생산 시설 구축을 고려하고 있다.

또한 노탁은 친환경 미래 에너지 사업에 필요한 첨단 소재도 개발 중이다. 수전해, 흐름전지 및 연료전지용 ‘이온교환막’을 개발해 고객사와 상업화를 추진 중이다. DL케미칼은 현재 미국의 주요 흐름전지, 수전해 설비 개발사로부터 노탁 멤브레인 제품의 가격 경쟁력, 성능, 설계의 유연성 등의 강점을 인정받아 소재 승인을 획득한 상황이다.

DL그룹은 앞으로도 미래 혁신 기술 개발에 과감한 투자를 이어갈 계획이다. 이를 통해 기존 산업의 한계를 돌파하기 위한 신성장 동력과 업황 부진을 극복할 수 있는 수익성을 확보한다는 전략이다.