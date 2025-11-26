행안부, 전국 안전취약시설 2만6000여개소 점검…1만2000여개소 조치 해경(중앙부처), 대전·전북(지방정부)은 최우수 기관에 선정

[헤럴드경제=이태형 기자]전국의 안전취약시설 중 절반에 이르는 시설에서 위험 요소가 발견돼 정부가 조치 중이다.

행정안전부는 다중이용시설·숙박시설·공사장 등 전국의 안전취약시설 2만6000여 개소를 점검해 위험 요소 1만2000여 개소를 발견하고 조치하고 있다고 26일 밝혔다.

특히 지역 주민이 생활 속 위험 요소를 직접 발굴해 점검을 신청하는 ‘주민점검신청제’를 통해 단독주택·마을회관·교량 등 위험 요소가 발견된 300개소는 보수·보강과 정밀안전진단을 실시했다.

2015년부터 매년 실시하고 있는 집중안전점검은 우수기관도 선정하고 있다.

올해는 중앙부처로 해양경찰청(최우수, 대통령표창), 농촌진흥청·산업통상부(우수, 국무총리표창)가 선정됐다.

해경은 하역 및 수상레저 등 소관시설 569개소를 점검하는 과정에서 민간의 참여를 적극 유도해 안전점검 문화를 확산했다.

지방정부는 대전광역시·전북특별자치도(최우수, 대통령표창), 인천광역시·광주광역시·충청남도·강원특별자치도(우수, 국무총리표창)가 선정됐다.

대전시는 시민 설문과 민간전문가 자문을 바탕으로 건설공사장, 어린이놀이시설 등 위험시설을 추가 발굴·점검하는 등 안전관리 사각지대를 해소하기 위해 노력했다.

전북도는 점검 시 드론, 열화상카메라, 비파괴강도측정기, 균열측정기 등 전문장비를 적극 활용해 점검 신뢰도를 높였다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “정부는 국민의 안전을 위협하는 일상 속 위험요소를 꼼꼼히 점검해 재난·사고 발생 가능성을 사전에 차단할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.