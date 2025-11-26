전북 전주 덕진구 안골 버스정류장 “노선도 훼손돼 버스 못 탈 뻔” 민원도

[헤럴드경제=한지숙 기자] 전북 전주 한 버스 정류장 노선도가 검정 펜으로 줄 그어져 볼 수 없게 됐다. 10대 두 명이 낙서하고 달아난 혐의로 경찰 조사를 받게 됐다.

전북 전주덕진경찰서는 버스정류장에 낙서하고 도망간 10대 2명을 훈방 조치할 예정이라고 26일 밝혔다.

A군 등은 지난 22일 오후 11시께 전주시 덕진구 인후동 시내버스 정류장 두 곳의 노선안내도를 검정 펜으로 낙서해 행선지를 보이지 않게 하거나 가장자리를 떼는 등 훼손하고 달아난 혐의를 받는다.

당시 소셜미디어(SNS)에는 ‘버스 노선도가 훼손돼 버스를 못 탈 뻔했다’는 등의 글이 올라오기도 했다.

신고를 받고 수사에 나선 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 이들의 인상착의를 특정하고 경찰 출석을 통보했다.

경찰 관계자는 “같은 행위를 반복할 경우 처벌받을 수 있다는 점을 강력하게 계도한 뒤 풀어줄 예정”이라고 말했다.

관련 민원을 접수한 전주시는 훼손이 심한 안골 버스정류장 노선도를 교체하고, 인근 1곳의 정류장 노선도는 보수한 것으로 전해졌다.