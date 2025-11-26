[헤럴드경제=이명수 기자] 26일 오전 9시 27분께 전북 전주시 덕진구 금상동의 전주 북부권 우회 도로 건설 공사 현장에서 변전기를 철거하던 40대 근로자가 감전됐다.
사고 당시 A(40대)씨는 감전의 영향으로 구조물 사이에 끼여 있는 상태였다.
이 사고로 A씨는 전신 3도 화상을 입은 채 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
경찰과 고용노동부는 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
