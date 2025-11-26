AI 콤보 세탁건조기 80% 판매 ↑ ‘AI 가전=삼성’ 공식 현지서 통해

중남미 시장에서 삼성전자 가전 판매량이 증가하며 ‘AI 가전은 삼성’ 공식이 통하고 있다.

삼성전자는 자사의 AI 가전이 1월부터 10월까지 중남미 누적 판매량이 전년 동기대비 약 40% 성장했다고 26일 밝혔다. 특히 세탁과 건조를 하나의 제품으로 해결하는 ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기가 인기를 끌며 세탁기 매출은 전년보다 약 80% 급증했다.

삼성전자는 중남미 소비자 요구에 맞춘 AI 가전 라인업을 지속적으로 확대하고, 현지에서 제품을 직접 경험할 수 있는 체험 공간을 운영하며 빠르게 성장하는 중남미 AI 홈 수요를 선점해왔다.

시장조사업체 스타티스타(Statista)에 따르면 중남미 스마트 가전 시장은 연평균 10% 성장해 2025년 26억달러 규모에서 2029년 약 38억달러에 달할 전망이다.

스마트 가전 보급률 역시 2025년 기준 약 11%로 한국(63%)과 미국(18%), 유럽(16%) 대비 낮아 성장 여력이 크다. 삼성전자는 중남미에 ‘패밀리허브’ 냉장고, ‘비스포크 AI 무풍 에어컨’, ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기 등 최신 AI 가전을 앞세우는 동시에 상냉동·하냉장(TMF) 냉장고, 전자동 세탁기 등 중저가 제품군까지 확대하며 AI 홈 생태계를 넓히고 있다.

에너지 소비를 중시하는 중남미 시장 특성도 삼성전자 AI 가전의 성장에 힘을 보태고 있다. 스마트싱스(SmartThings)를 활용하면 가전별 사용 전력량을 모니터링하고 에너지 사용을 줄일 수 있어 현지 소비자의 호응이 높다. AI 기반 에너지 절감 기능 사용자도 꾸준히 증가하고 있다.

삼성전자는 AI 가전 경험 확대를 위해 9월 과테말라에 중남미 최초의 체험형 쇼룸 ‘까사 삼성(Casa Samsung)’을 열었다.

삼성전자의 브랜드 경쟁력은 각종 지표에서도 확인되고 있다. 삼성전자는 지난 10월 미국 타임지(Time)와 스타티스타가 선정한 ‘멕시코 소비자가 가장 선호하는 브랜드’의 스마트 홈 부문 1위를 차지했다. 냉장고·스마트폰·TV·웨어러블·헤드폰 등 총 6개 부문에서도 1위를 기록했다. 박지영 기자