[헤럴드경제=박연수 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 배달·픽업 주문이 급증하는 연말을 맞아 퀵커머스 특화 신상품을 출시한다고 26일 밝혔다.

GS25에 따르면 지난해 연말인 11~12월 퀵커머스 서비스 주문 실적은 직전 2개월 대비 20.1% 증가했다. 올해 11월(1~24일)도 전월 대비 17.9% 늘었다. 간편한 홈파티 문화 확산 등으로 집에서 배달 음식을 즐기려는 이들이 늘어난 영향이다.

GS25는 인기 배달 메뉴를 중심으로 한 퀵커머스 특화 상품을 기획했다. 21일 출시한 ‘마라샹궈파티팩’이 대표적이다. 배달 스타일 용기에 소고기양지, 소시지, 피쉬볼, 푸주, 분모자 등을 담았다. 가격은 1만2900원이다.

28일에는 배달의민족과 협업한 ‘치즈 오븐 스파게티’를 선보인다. 해당 상품은 GS25 ‘고피자’ 시리즈의 첫 사이드 메뉴다. 고객 설문에서 고피자와 가장 잘 어울리는 메뉴로 선정됐다. 가격은 3900원이다.

김지수 GS25 냉장·냉동팀 MD(상품기획자)는 “퀵커머스 경쟁력을 강화한 전용 상품을 확대해 고객 만족도는 물론, 가맹점 수익 개선에 기여하겠다”고 말했다.