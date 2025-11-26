[헤럴드경제=최원혁 기자] 2025 인천국제마라톤대회에서 불거진 선수 부적절 신체 접촉 논란에 대해 삼척시청 육상팀 김완기 감독이 “성추행이 아니다”고 해명한 가운데,당사자인 이수민 선수가 입을 열었다.

이 선수는 25일 자신의 SNS를 통해 “최근 골인 직후 발생한 신체 접촉 논란과 관련하여 제가 직접 경험한 사실을 정확히 말씀드리고자 한다”며 “저는 이번 상황을 ‘성추행’이라고 단정하거나 주장한 적은 없다”고 밝혔다.

그러면서 “문제의 본질은 성적 의도 여부가 아니라 골인 직후 예상치 못한 강한 신체 접촉으로 인해 극심한 통증을 느꼈다는 점”이라고 했다.

이 선수는 “당시 저는 숨이 가쁘고 정신이 혼란스러운 상황이었는데 옆에서 갑작스럽게 매우 강한 힘으로 제 몸을 잡아채는 충격을 받았다”며 “그 순간 가슴과 명치에 강한 통증이 발생했고 저항해도 벗어나기 어려울 정도로 팔이 압박된 채 구속감을 느꼈다”고 했다.

이어 “그때는 상황 파악조차 어려웠고 이후 앞으로 걸어나오면서 그 행동을 한 사람이 감독님이라는 사실을 뒤늦게 알게 되었고 통증과 받아들이기 어려운 행동으로 큰 충격을 받았다”고 했다.

이 선수는 먼저 김 감독을 찾아가 “골인 직후 너무 강하게 잡아당기셔서 통증이 있었다”며 “그 행동은 적절하지 않았다”고 분명하게 전달했다고 한다. 그러면서 “제가 순간적으로 뿌리친 행동이 감독님께 기분 나빴다면 죄송하다고도 말씀드렸다. 선수 입장에서 예의를 지키고 싶었기 때문”이라고 했다.

이 선수는 “하지만 구체적인 사과나 인정은 전혀 없었고 말을 돌리는 식으로 대응하셨다”며 “저에게 논란이 있던 행동에 대한 사과도 없으며 그 후로도 개인적·공식적인 어떤 사과나 연락도 전혀 없었다”고 밝혔다.

이 선수는 “이후 사건 공식 조사 과정에서도 감독님은 조사 전 단독으로 해명하는 듯한 영상이 올라와 본인 잘못이 없다는 입장을 먼저 밝히는 모습을 접하고 큰 충격을 받았다”며 “선수를 보호하고 상황을 바로잡아야 할 위치에 있는 사람이, 조사도 없이 해명 자료를 공개하는 모습은 매우 힘들고 혼란스러운 경험이었다”고 말했다.

이어 “논란이 커진 이후에도 감독님은 저에게 찾아와 상황을 해결하거나 대화를 시도한 적이 없다”며 “이후 저는 시청 조사 과정에서 모든 상황을 있는 그대로 상세히 설명드렸고 현재도 통증과 정신적 스트레스로 인해 병원에서 2주 치료 소견을 받고 회복 중”이라고 밝혔다.

그러면서 “저는 이 일을 과장하거나 왜곡하고 싶은 마음이 없다. 다만 제가 실제로 경험한 통증과 상황을 정확히 말씀드리고 확인되지 않은 비난과 추측이 더 이상 이어지지 않기를 바랄 뿐”이라고 덧붙였다.

앞서 이 선수는 지난 23일 인천 일대에서 열린 2025 인천국제마라톤대회에서 2시간35분41초의 기록으로 국내 여자부 우승을 차지했다.

문제의 장면을 보면 당시 이 선수가 결승선을 통과한 직후 김 감독이 수건을 들고 이 선수의 상체를 감싸듯 막아 세웠다. 이때 이 선수가 김 감독의 손을 강하게 뿌리치면서 온라인상에서는 김 감독의 행동이 ‘성추행 아니냐’는 논란이 불거졌다.

논란이 일자 김 감독은 한 매체를 통해 “마라톤은 들어오자마자 쓰러지는 경우가 많아 선수 안전을 위해 잡아주지 않으면 큰 부상을 입을 수 있다”며 “시청자 입장에서는 잡아주고 뿌리치니까 추행이 아니냐고 생각할 수 있지만 육상 쪽에서는 이런 사례가 다반사”라고 해명했다.