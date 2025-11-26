충주성모학교에 점자프린터 등 ICT 기기 기증 임직원 나눔으로 비용 마련…벽화 그리기 봉사도

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 시각장애 학생의 독서와 교육을 지원하기 위해 충북 청주시에 있는 충주성모학교에 열 번째 ‘U+희망도서관’을 구축했다고 26일 밝혔다

U+희망도서관은 시각장애 학생의 교육 환경을 개선하고 정보 접근성을 돕기 위해 LG유플러스가 진행하는 대표 사회공헌 프로젝트다. LG유플러스는 지난 2017년부터 사회복지법인 하트-하트재단과 함께 전국 시각장애 특수학교에 U+희망도서관 구축을 위한 점자·음성 도서, 점자프린터, 독서확대기 등 정보통신기술(ICT) 기기를 기증하고 있다.

올해 열 번째로 개관하는 U+희망도서관은 ICT 기기를 제공해 시각장애 학생들의 학습을 지원할 예정이다. 희망도서관 구축에 필요한 비용과 물품은 LG유플러스 임직원이 기증한 애장품 등을 판매한 사내 나눔마켓 수익금으로 마련됐다.

앞서 LG유플러스는 지난 2017년 청주맹학교를 시작으로 인천해광학교, 강원명진학교, 부산맹학교, 전북맹아학교, 대전맹학교, 대구광명학교, 광주세광학교, 수원아름학교 등에 U+희망도서관을 열었다.

이와 함께 LG유플러스는 시각장애 학생들을 위한 벽화 그리기 봉사활동도 진행했다고 밝혔다. 지난 25일 충주성모학교를 찾은 임직원 20여명은 학교 담장에 약 46.15㎡ 크기의 벽화를 그렸다. 밝은 톤으로 그려진 벽화로, 저시력 학생들이 안정적인 분위기에서 학습하도록 도울 것이란 게 LG유플러스 설명이다.

LG유플러스는 앞으로도 시각장애 학생의 교육 격차를 해소하고, 포용적 사회를 실현하기 위해 관련 활동을 지속할 계획이다.

오지철 하트-하트재단 회장은 “앞으로도 교육환경 개선과 인프라 구축을 통해 시각장애 아동이 소외 없이 평등하게 교육을 제공받을 수 있는 환경을 조성하겠다”며 “이번 ICT 보조공학기기 지원을 통해 시각장애 아동이 책을 통해 더 넓은 세상을 경험하고 꿈을 키워나갈 수 있기를 기대한다”고 했다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당은 “열 번째 U+희망도서관을 통해 충주성모학교 학생들이 한층 더 성장할 수 있기를 희망한다”며 “LG유플러스는 앞으로도 모든 학생이 환경과 관계없이 꿈을 키울 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다”고 언급했다.