[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트는 오는 27일부터 12월 3일까지 ‘윈터 해피딜’ 기획전을 진행한다고 26일 밝혔다. 딸기를 비롯한 제철 과일과 홈파티 메뉴, 크리스마스 용품 등 겨울 시즌 상품을 최대 50% 할인한다.

‘팩 딸기’ 전 품목을 2팩 이상 구매하면 팩당 3000원 할인된 가격에 제공한다. 설향, 금실, 비타베리 등 인기 품종을 한자리에서 만나볼 수 있다.

대표 인기 품종 ‘설향’은 구색을 더 다양화했다. 2팩 이상 구매 시 경남 하동·산청에서 수확한 ‘산(山) 설향딸기(500g/팩)’와 타이벡 농법으로 재배한 ‘타이벡 설향 딸기(500g/팩)’를 팩 당 1만3990원에 판매한다. 라벨을 없앤 ‘무라벨 설향딸기(500g/팩)’는 1만2990원이다. 일반 원물보다 크기는 작지만 ‘설향’의 풍미를 맛볼 수 있는 ‘상생 딸기(500g/팩)’는 팩당 1만990원이다.

킹스베리 등 지난해 인기가 많았던 고당도 품종 물량은 약 3배 확대했다. 12월에는 ‘대왕’, ‘비타킹’ 등 신품종을 새롭게 도입할 예정이다.

다양한 품종의 제철 과일도 저렴하게 구매할 수 있다. 분홍빛 색감과 풍부한 과즙이 특징인 신품종 ‘실키 핑크 토마토(1㎏/박스/국산)’는 7990원에 선보인다. ‘익혀먹는 대봉감(6~10입/박스/국산)’은 9990원에 판매하고 ‘상생 단감(1.8㎏/봉/국산)’은 5990원에 제공한다.

연말 모임 시즌을 맞아 홈파티 먹거리도 할인한다. ‘1++(9)등급 마블나인 한우 전 품목(각100g/냉장/국내산)’은 30일까지 엘포인트 회원에게 최대 50% 저렴하게 판매한다. 파타고니아 생연어(500g/냉장/칠레산)’는 2만2900원, ‘광어·방어·연어 모듬회(300g내외/냉장)’는 2만9900원이다.

홈파티 메뉴와 곁들이기 좋은 가성비 와인도 마련했다. ‘샴페인 디발 코텔 브뤼(750㎖)’는 한정 수량으로 현지 가격보다 저렴하게 선보인다. 엘포인트 회원가 4만9900원이다.

신한솔 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD(상품기획자)는 “대표 품종은 물론, 신품종까지 폭넓게 운영해 풍성한 딸기 라인업을 선보일 계획”이라고 말했다.