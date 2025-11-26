AI 휴먼가이드, 13만,519건 접속 및 지도 사용률 78.4% 기록하며 주민 편의성 대폭 향상 클래식, K-POP 등 장르를 넘나드는 공연과 총 1686명 무대에 올라 도심 전체가 무대로 탈바꿈 음식점 55개소, 아트마켓 50팀, 푸드트럭 9대 등이 참여해 상권 활성화, 211억 경제적 효과 발생

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 지난 9월 27~28일 개최된 ‘서리풀뮤직페스티벌’의 종합 성과를 공개했다.

구는 이번 축제가 공연 중심의 행사를 넘어 기술과 문화가 결합된 새로운 형식의 도시형 축제로 자리매김하며 ‘일상 속 문화가 흐르는 도시’라는 서초의 정체성을 한층 강화했다고 평가했다.

올해 축제에서 가장 주목받은 변화는 ‘AI 휴먼가이드’의 첫 도입이다. 기존 종이 안내물·SNS 이미지 중심의 정보 제공 방식을 보완해 관람객이 QR코드를 통해 공연·체험 위치, 이동 동선, 실시간 프로그램 정보를 즉시 확인할 수 있도록 구축한 것이다.

이를 위해 서초구는 AI 기반 분석기술을 보유한 ‘엠그렘(대표이사 박상돈)’과 협력해 해당 시스템을 도입했다. 그 결과 양일간 접속 13만6519건과 지도 사용률 78.4%를 기록했으며 현장 만족도 조사에서 서비스 이용 과정은 4.23점, 공연·체험 장소 찾기에 도움이 된다는 평가는 4.27점으로 나타났다. 이는 기술 도입이 관람객의 편의성과 정보 접근성 개선에 실질적으로 기여했음을 보여주는 수치다.

이에 더해 미아 발생 시 AI 휴먼가이드 내 안내 문구를 표출해 미아 발생률을 전년 대비 85% 감소시키는 등 편의 제공뿐 아니라 안전성 향상에도 큰 역할을 했다.

모든 세대가 즐길 수 있는 다양한 장르의 공연으로 문화예술도시 서초의 위상도 다시 한 번 입증했다. 클래식·재즈·K-POP 등 장르를 넘나드는 다채로운 무대가 반포대로 곳곳에서 펼쳐졌으며 조수미, 멜로망스 등 173개의 공연팀과 주민·청소년·지역예술단체까지 총 1686명이 무대에 올라 도심 전체가 공연장이 되는 축제 분위기를 만들었다.

또 축제기간 동안 지역 음식점 55개소, 로컬 아트마켓 50팀, 푸드트럭 9대 등이 참여해 상권 활성화를 이끌어냈고, 분석 결과 약 211억 원 경제적 파급효과가 발생하며 지역경제 활성화에도 크게 기여했다.

구는 올해 성과와 데이터를 바탕으로 내년 축제 운영에 기술 기반 서비스를 더욱 확대 적용할 계획이다. 특히 실시간 혼잡도 안내, 개인별 일정 추천 기능 등 관람객 편의를 높일 수 있는 기능을 중심으로 시스템을 고도화해 운영 효율을 강화한다는 방침이다.

전성수 서초구청장은 “서리풀뮤직페스티벌은 주민들이 도심 속에서 음악의 모든 것을 즐길 수 있는 서초의 대표 축제”라며 “올해의 성과를 바탕으로 내년에는 한층 업그레이드된 축제로 다시 돌아오겠다”고 말했다.