[헤럴드경제=채상우 기자] 25일 오후 11시 58분께 충북 진천군의 한 제조 업체에서 우즈베키스탄 국적 A(50대)씨가 작업 중 톱날에 목을 크게 다쳐 숨졌다.
A씨는 문 절단 작업 과정에서 발생한 잔여물을 수거하던 중 장비 칼날에 목이 베인 것으로 전해졌다.
경찰은 사고 원인을 조사 중이다.
123@heraldcorp.com
입력 2025-11-26 06:41:31
