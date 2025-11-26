[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 지난 24일 경기도 양평군 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터(Amazing Outsider Art Center)’를 방문해 발달장애인 예술가들과 소통하는 시간을 갖고 양 기관의 지속적인 협력 강화를 위한 상호교류협약을 체결했다.

어메이징 아웃사이더 아트센터는 드라마 ‘우리들의 블루스’ 출연으로 잘 알려진 정은혜 작가를 비롯해 정식 미술교육을 받지 않은 발달장애 예술가들이 모여 창작 및 전시 활동을 이어가는 공간이다.

창작의 자유와 개성을 존중하는 ‘아웃사이더 아트(Outsider Art)’의 가치 아래 입주 작가들은 자신만의 방식으로 작품 활동을 펼치며 예술적 자립을 실현하고 있다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲장애예술 문화 확산을 위한 공동 홍보 및 신입생 모집 협력 ▲어메이징 아웃사이더 아트센터 임직원 및 가족이 대구사이버대학교 입학 시 산학협약장학금 지원 ▲대구사이버대학교 장애인 사이버 평생학습 플랫폼 홍보 협력 ▲발달장애인의 삶의 질 향상 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

특히 대구사이버대는 아트센터 예술가들의 작품을 활용한 2026년도 ‘공동 캘린더 제작 프로젝트’와 협약 현장을 담은 공식 영상 제작도 추진하며 실질적인 협업 모델을 만들어갈 계획이다.

이날 방문에서 정은혜 작가는 이근용 총장의 얼굴을 직접 그린 캐리커처를 선물해 현장을 따뜻하게 만들었다. 이를 받은 이근용 총장은 “직접 그린 선물이라 더욱 뜻깊다”며 감사의 마음을 전했다.

이근용 총장은 이어 “작업에 대한 자부심을 가진 휼륭한 작가들을 직접 뵙게 되어 큰 영광”이라며 “대구사이버대는 예술 활동을 통한 자아실현과 사회·경제적 활동을 적극 지원하며, 발달장애인들의 사회활동과 권리중심 일자리지원을 위해 함께 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

어메이징 아웃사이더 아트센터 서동일 센터장도 “이번 협약을 계기로 장애인식 개선과 예술 분야의 전문성 강화 및 역량 향상에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “대학과 함께 문화예술·복지의 발전에 기여하겠다”고 말했다.