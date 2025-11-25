[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 대한적십자사 대구지사 별관에서 ‘iM뱅크와 적십자사가 함께하는 사랑의 김장 나눔’ 행사를 열고 지역의 소외 이웃 970세대에 따뜻한 겨울 밥상을 선물했다.

지난 24일 진행된 전달식에는 iM뱅크 신용필 공공금융그룹장과 대한적십자사 대구시지사 배인호 회장이 참석해 인사말을 나누고 후원금을 전달했다.

2025년 김장 나눔 행사는 추운 겨울철 어려운 이웃에게 온정을 전하고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위한 나눔 활동으로 마련됐다.

iM뱅크 임직원과 대한적십자사 봉사원 등 100여 명이 정성껏 김치 9700kg을 담갔으며 완성된 김치는 적십자사 봉사원들을 통해 지역내 취약계층 가정으로 직접 전달됐다.

특히 올해는 작년과 마찬가지로 iM뱅크 신입행원들이 동행봉사단과 함께 참여해 첫 사회공헌활동의 의미를 더했다.

황병우 은행장은 “김장은 손이 많이 가는 일이지만 그만큼 정과 마음이 담기는 우리 고유의 나눔 문화로, 매년 정성을 담아 김장 봉사활동에 참여하는 iM뱅크는 앞으로도 지역과 함께 따뜻한 사회를 만들어가는 ESG 경영을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다.