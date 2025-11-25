[헤럴드경제=박연수 기자] 리커머스 플랫폼 번개장터는 모드하우스 소속 24인조 걸그룹 ‘트리플에스’의 새 유닛 ‘미소녀즈’ 컴백을 기념해 글로벌 드로우 이벤트를 진행한다고 25일 발표했다.

이번 이벤트를 통해 트리플에스 24명 전 멤버의 개인 애장품 등 총 24개의 희소성 높은 물품을 추첨 형식으로 제공한다.

문, 썬, 넵튠, 제니스 네 개의 유닛으로 활동하는 이번 컴백 콘셉트에 맞춰 멤버들의 자필 그림이 들어간 유닛별 한정 티셔츠 4종을 별도 드로우 경품으로 마련했다. 팬들은 번개장터 앱 내 프로모션 페이지와 번장 글로벌 프로모션 페이지를 통해 이번 이벤트에 동시 응모할 수 있다.

이번 프로모션은 한국 시간으로 내달 7일 23시 59분까지 진행한다. 유닛별 애장품 드로우는 네 개 유닛 모두에 응모할 수 있다. 각 유닛별로 1인 1회 참여가 가능하다.

번개장터는 이번 트리플에스와의 협업을 통해 글로벌 K-팝 팬덤 집결을 유도할 계획이다.

공유현 번개장터 플랫폼사업총괄은 “앞으로도 전세계 팬덤이 번개장터 플랫폼에서 소통하고 거래할 수 있는 환경을 구축해 글로벌 팬덤 커뮤니티 플랫폼으로서의 입지를 강화하겠다”고 말했다.