한국외국어대 언론인회(회장 고대훈)는 25일 오후 6시 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘2025 외대 언론인의 밤’ 행사를 개최하고, 올해의 ‘외대 언론인상’을 수여한다. 올해 수상자는 안수훈(왼쪽부터) 연합뉴스TV 대표, 김상연 서울신문 편집국장, 심인성 연합뉴스 편집총국장이다.


soohan@heraldcorp.com