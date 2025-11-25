부사장 8명, 상무 13명, 마스터 2명 승진

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이가 25일 2026년 정기 임원 인사를 실시했다고 밝혔다.

삼성디스플레이는 이번 인사로 부사장 8명, 상무 13명, 마스터 2명 총 23명을 승진시켰다.

삼성디스플레이 관계자는 “경영성과가 우수하고 차별화 기술 개발을 통해 시장 지배력 강화 및 신성장 동력 기반 확보에 기여한 인물을 중용했다”고 밝혔다.

강태욱 중소형디스플레이사업부 공정개발팀장 부사장은 OLED 성능 향상, 원가절감 등 고난이도 기술 개발을 통해 신제품 적기 개발 및 제품 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

김성원 중소형디스플레이사업부 글로벌 운영팀장 부사장은 국내외 팹과 모듈(Module) 물류 운영 프로세스를 개선하고 글로벌 수요 변동에 맞춰 적기에 센싱, 공급·실행 관리 등을 통해 생산 효율성을 제고했다.

연령과 상관없이 성장 잠재력과 역량을 겸비한 40대 부사장, 30대 상무를 발탁해 경영자 후보군을 확대하기도 했다. 정경호 중소형디스플레이사업부 모듈개발팀 부사장은 신규 모듈 필름(Module Film) 및 고강도 폴더블(Foldable)용 부품 개발을 주도해 ‘갤럭시Z 폴드7 및 플립7’ 적기 양산에 기여했다.

여성 리더 승진 확대로 다양성을 갖춘 혁신적 조직문화 기조도 강화했다. 안나리 디스플레이연구소 분석기술팀장 부사장은 올레도스(OLEDoS), 8.6세대 IT 등 신사업 확대로 제품군이 다양해지는 상황에서 분석 기술을 고도화해 불량 유출률을 개선하는데 이바지했다.

삼성디스플레이는 이번 2026년 정기 임원 인사를 통해 경영진 인사를 마무리하고, 조만간 조직개편과 보직인사를 확정할 예정이다.

▶부사장 승진 (8명)

강태욱, 김성원, 백승인, 안나리, 장상민

정경호, 최연수, 하동완

▶상무 승진 (13명)

강호정, 김영종, 김진영, 박근태, 박성언

박진석, 심현보, 윤성진, 이각석, 장하연

정성목, 정용빈, 최신범

▶마스터 승진 (2명)

고수병, 장의윤