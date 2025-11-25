여수해경, 26일 밤 10시 54분부터

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수해양경찰서가 한국형 발사체 누리호 4차 발사를 앞두고 나로우주센터 주변 경계 강화와 함께 발사 2시간 전부터 해상 통제구역 내 선박 통항을 전면 차단한다.

한화에어로스페이스가 제작한 누리호 4차 발사 시각은 오는 27일 0시 54분에서 1시 14분 사이이며 이에 따라 선박 통항이 전면 금지되는 통제 시간은 26일 밤 10시54분부터 발사 후 10분 이내까지이다.

해상통제구역은 고흥군 봉래면 나로우주센터 발사대 중심으로 반경 3km 앞바다와 누리호 비행 항로 상에 있는 해역으로 폭 24km, 길이 78km 해상이며, 발사체 낙하 등 긴급상황에 대비하여 설정됐다.

해양경찰은 해상통제 주관기관으로서 경비함정 21척을 투입했으며, 해군함정 2척, 해양수산부(남해어업관리단) 지도선 2척, 지자체(여수·고흥) 지도선 2척 등 총 27척을 배치해 해상 안전 통제 임무를 수행할 계획이다.

이번 발사는 동절기와 야간에 발사하는 첫 사례로 기상악화 및 야간 임무 수행에 대비해 대형 경비함정을 추가 배치했으며, 연료유 유출 대비 전담 탐지함을 배치하는 등 차질 없는 해상 통제임무 수행을 위한 준비를 마쳤다.

여수해경 관계자는 “누리호의 성공적인 발사를 위해 인근 주민 및 해양 종사자들은 해상 통제에 적극 협조해 줄 것을 요청한다”고 말했다.