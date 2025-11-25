주제 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 포천’

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시(시장 백영현)가 복지사각지대를 해소하고 안정적인 복지재원 마련을 위해 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 포천’을 주제로 ‘희망2026 나눔 캠페인 포천시 이웃돕기 방송모금’ 행사를 진행한다.

이웃돕기 방송모금은 12월 11일 14시부터 15시 30분까지 포천시청 광장에서 진행되며, 목표 금액은 3억원이다. 기부금은 전액 포천시의 취약계층을 위한 사업에 지원될 예정이다.

이번 행사는 경기북부 사랑의 열매와 LG헬로비전방송이 주관하고 포천시, 희망포천추진위원회, 포천시지역사회보장협의체, 포천시종합사회복지관이 후원한다.

이번 모금은 기관, 단체, 기업체, 시민 등 모두가 참여할 수 있다. 정보무늬(QR코드)를 통한 기부, 계좌 입금(농협 143-17-006071 사회복지공동모금회)을 통한 기부는 물론 행사 당일 현장 모금함 기부도 가능하다.

이웃돕기 방송모금에 관한 문의사항은 포천시청 복지정책과 또는 전자우편으로 하면 된다.