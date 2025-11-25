24일 기공식 오언석 도봉구청장, 오세훈 서울시장, 주민 등 300여 명 참석 내년 9월까지 우선시공분 공사 등 진행, 2032년 준공 목표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]우이방학경전철(우이신설 연장선)이 17년 만에 본궤도에 올랐다.

서울 도봉구(구청장 오언석)는 11월 24일 방학사계광장 여름마당에서 우이방학경전철 기공식이 열렸다고 밝혔다.

이날 기공식에는 오언석 도봉구청장을 비롯해 오세훈 서울시장, 국회의원, 시‧구의원, 주민 등 300여 명이 참석해 기공을 축하했다.

우이방학경전철은 솔밭공원역에서 1호선 방학역까지 총 3.93㎞ 구간, 3개 정거장을 신설하는 사업이다. 사업비는 4690억 원이 투입된다.

당초 민자사업으로 추진되던 본 사업은 2020년 재정사업으로 전환된 후 입찰 난항을 겪었다.

하지만 시‧구의 적극적인 노력으로 HL디앤아이한라 컨소시엄과 실시설계·시공 계약을 체결하며, 17년 만에 기공 단계까지 진입하게 됐다.

2032년 준공을 목표로 하고 있으며, 내년 9월까지 우선시공분 공사와 각종 영향평가 절차가 진행될 예정이다.

우이방학경전철이 개통되면 서울 도심 및 경기 북부로의 이동 시간이 대폭 단축된다. 이는 지역 균형 발전은 물론 방학역 일대의 상권 활성화 등 지역 경제 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.

오언석 도봉구청장은 “우이방학경전철은 방학동, 쌍문동 등 교통 접근성이 취약했던 고밀도 주택 지역의 대중교통 사각지대를 해소하는 마침표가 될 것”이라며 “원활히 공사가 추진될 수 있도록 서울시와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.