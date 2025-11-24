오영훈 지사, 사고 현장 방문…“피해자·가족 지원”

[헤럴드경제=이영기 기자] 제주도는 24일 우도에서 발생한 승합차 돌진 사고 관련해 긴급 대응체계를 가동한다고 밝혔다.

도에 따르면 오영훈 제주지사는 이날 오후 우도 천진항 사고 현장을 찾아 부상자 치료 현황과 이송 상황을 보고받고 관계 부서에 피해자 가족 지원과 신속한 사고 수습 등을 당부했다.

특히 자치경찰단에 구급차량 긴급 에스코트로 부상자들이 신속하게 병원으로 이송되도록 지시했으며, 사고 차량이 렌터카로 확인됨에 따라 관련 부서에 렌터카 업체 대상 안전 점검을 긴급 실시하도록 주문했다고 도는 전했다.

제주시는 시청에 사고대책본부를 설치했으며, 우도와 가까운 성산항 내에도 현장 사고대책본부를 운영한다.

사고대책본부는 피해자 치료 지원, 사고 경위 조사 협조, 재발 방지 대책 마련 등의 업무를 총괄할 예정이다.

사고 피해자들이 이송된 각 병원에는 팀장급 공무원이 배치됐다.

오 지사는 “우도를 찾은 관광객과 보행자가 예기치 못한 사고를 당해 심려가 크다”며 “최선의 지원을 위해 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

그러면서 관계부서에 피해자별 1대 1 전담 공무원을 지정해 의료 지원과 환자 관리에 나서고, 장례 절차 등 필요한 모든 지원에 총력을 다할 것을 주문했다.