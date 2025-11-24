24일 인송홀에서 ‘정확한 미래, 대학의 생존전략’ 주제 특별강연

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 국립창원대학교는 24일 대학본부 인송홀에서 박민원 총장이 보직자·교직원을 대상으로 ‘정확한 미래, 대학의 생존전략’을 주제로 특별강연을 진행했다고 밝혔다. 박 총장은 학령인구 감소와 기술 전환이 가속화되는 현실에서 “대학이 생존하려면 폐쇄성을 버리고 혁신을 선택해야 한다”고 강조했다.

박 총장은 강연을 통해 “모든 진보는 진실을 말하는 데서 시작된다”며 “대학이 처한 구조적 위기를 직시해야 한다”고 말했다. 그는 “학령인구는 2019년 이후 12년간 72% 가까이 줄었고 2036년까지 추가 감소가 예측된다”며 “지금 대학이 맞닥뜨린 가장 큰 문제는 학생 수가 사라지는 현실 그 자체”라고 진단했다.

서열 중심의 대학 경쟁에 대해 그는 “물이 줄어드는 저수지에서 순위를 논하는 것과 같다”며 “지역 대학 간 협력·공동 대응이 새로운 생존전략이 돼야 한다”고 말했다. 이어 코닥과 후지필름 사례를 언급하며 “대학도 변화에 대응하는 방식에 따라 몰락하거나 재도약하거나 둘 중 하나의 길만 남아 있다”고 강조했다.

박 총장은 “창원국가산업단지와 인접한 국내 유일 국립대로서, 3000개 기업이 형성한 제조업 생태계가 공동연구·AI 제조혁신·산학창업 등 다양한 협력 기회를 제공한다”면서 “지역 산업과의 직접적 연결성은 국립창원대가 가진 가장 큰 경쟁력”이라고 평가했다.

국립창원대의 혁신 실행과 관련해 박 총장은 신성장 분야 학과 개편, 우수인재 영입, 교직원 처우 개선, AI 기반 교육·연구 혁신 체계 구축, 3000개 지역 기업과 연계한 산학협력 강화 등을 제시했다. 그는 “국립창원대는 이미 변화를 실행 중이고, 앞으로 지역 산업 밀착형 교육 모델, AI·신기술 기반 학사 혁신, 창업·연구 생태계 고도화를 중심으로 중장기 혁신 계획을 추진할 것”이라고 말했다.