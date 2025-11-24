[헤럴드경제=최원혁 기자] 경기 고양의 한 자동차검사소 건물에서 발생한 화재를 진압하던 소방관이 의식불명에 빠지는 사고가 발생했다.

24일 경기도북부소방재난본부에 따르면 이날 오후 12시께 고양시 덕양구 행신동의 한 자동차검사소에서 불이 났다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 장비 20대와 인력 56명을 동원해 5분 만에 현장에 도착했다.

고양소방서 행신119안전센터 진압1팀장인 40대 남성 A소방경도 동료들과 함께 3층 발화 지점으로 올라가 진압에 나섰다.

이후 오후 12시27분께 초진을 마친 뒤 3분가량 지나 A소방경이 알 수 없는 이유로 쓰러졌고 구조대장이 그를 발견했다.

A소방경은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌으나 현재까지 의식을 찾지 못한 상태다.

불은 약 1시간20분 만에 완전히 꺼졌다. 민간인 인명피해는 없었고 건물 내에서 11명이 자력으로 대피한 것으로 전해졌다.

한편 경찰과 소방 당국은 A 소방경이 쓰러진 경위와 화재 원인 등을 조사하고 있다.