12월 12일까지 참여 업체 모집

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구(구청장 박병규)는 커피를 추출하고 남은 커피 찌꺼기를 식물 비료로 되살리는 ‘커피찌꺼기 재자원화 시범사업’을 추진한다.

커피찌꺼기는 커피를 만들고 남은 부산물(찌꺼기)로 중금속 등 불순물이 섞여 있지 않은 재활용 가치가 높은 유기성 자원이지만 현재 생활폐기물로 분류돼 종량제 봉투에 배출되고 있다.

‘커피 찌꺼기 재자원화 시범사업’은 생활폐기물과 탄소 배출을 줄이기 위해 마련됐으며, 커피전문점에서 배출되는 커피 찌꺼기를 친환경 퇴비로 재자원화하는 사업이다.

배출 방법은 투명 비닐봉투에 커피 찌꺼기만 담아 매장 앞에 배출하면 되며, 주 2회 수거할 예정이다. 세부 배출 장소 및 시간은 개별 안내할 계획이다.

참여를 희망하는 커피전문점은 12월 12일까지 광산구 누리집이나 정보무늬(QR 코드)를 통해 신청하면 된다.

광산구 관계자는 “생활폐기물과 탄소배출도 줄이는 커피찌꺼기 재자원화 사업에 많은 참여 부탁드린다”라고 전했다.