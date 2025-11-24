[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 24일 “우리가 움츠러들어 우리끼리의 싸움을 하기 전에 당당하게 나서서 이재명과 민주당과 싸워야 한다”고 말했다.

장 대표는 이날 오후 서울 마포구 케이터틀에서 열린 전국 원외 당협위원장 워크숍에서 “우리가 작은 일을 가지고 우리끼리 논쟁을 벌이는 순간, 우리가 큰 것을 놓치는 순간, 우리는 결국 대한민국을 잃어버리게 될 것”이라며 이같이 말했다.

장 대표는 정청래 민주당 대표가 국민의힘 위헌 정당 해산을, 조국 조국혁신당 대표가 토지 공개념을 도입하는 개헌을 언급한 것을 지적, “이재명 정권이 가는 길은 이재명 한 사람을 구하기 위한 길이 아니다. 그 목적에서 시작했을지 모르겠지만 결국 사라지고 있는 것은 대한민국의 자유민주주의 체제다. 시장경제 체제다”라고 주장했다.

또 “내년 지방선거도 반드시 이기고 싶다”며 “내년 지방선거는 국민의힘을 지키기 위한 선거가 아니라 대한민국을 지키기 위한 선거라는 것을 다 공감하지 않나”라고 말했다.

이어 “우리의 전략은, 우리의 전술은, 우리의 방향은, 우리의 무기는 온통 대한민국을 지키는 데 집중돼야 한다”며 “끝까지 함께 싸워 달라”고 덧붙였다.