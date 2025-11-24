11월 26일 광진어린이영어도서관에서 4회차 ‘도서관에서 노는 날’ 개최 추수감사절 주제로 게임·만들기 등 가족 참여형 체험 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 오는 11월 26일 광진어린이영어도서관(천호대로136길 55)에서 ‘도서관에서 노는 날’을 운영한다.

‘도서관에서 노는 날’은 도서관을 친근하고 즐거운 공간으로 만들기 위해 기획한 참여형 프로그램으로, 분기마다 세계 각국의 축제와 문화를 소개한다. 지난 1~3회차 행사는 세계 책과 저작권의 날, 미국 독립기념일 등을 주제로 열렸으며, 총 1900여 명이 참여해 도서관의 대표 행사로 자리매김했다.

이번 4회차 프로그램의 주제는 가족과 가을 수확의 기쁨을 나누는 북아메리카의 대표 명절인 추수감사절로 선정했다. 서로에게 고마움을 전하며, 한 해를 따뜻하게 마무리하는 시간을 마련한다.

행사는 오전 10시부터 오후 6시까지 도서관 자료실 및 강의실에서 열린다. 도서관을 방문하는 누구나 참여 가능하다. 참가자들은 추수감사절 분위기로 꾸며진 공간에서 사진 촬영을 하고, 다양한 게임·만들기 프로그램을 함께 즐기며 공감할 수 있는 특별한 추억을 쌓을 예정이다.

게임 공간에는 ▲추수감사절 빙고 ▲보물찾기 ▲꼬리 흔들기 게임 ▲펀치컵 게임 등 어린이 이용자들이 좋아하는 활동이 준비돼 있다. 추수감사절의 상징과 의미를 체험할 수 있도록 구성해 흥미와 교육적 요소를 동시에 갖췄다.

현장에서 자유롭게 참여할 수 있는 창작 활동도 운영한다. ▲플라스틱 선캐처 만들기 ▲추수감사절 카드 만들기 ▲협동 포스터 색칠하기 ▲펠트지 단풍나무 만들기 등 1인 1종의 손작업 체험을 제공한다.

행사와 관련한 자세한 사항은 광진어린이영어도서관으로 문의하면 안내받을 수 있다.

김경호 광진구청장은 “책과 문화, 놀이를 함께 즐기며 도서관에 친숙하게 다가갈 수 있는 이번 행사에 많은 분이 참여해 주시기를 바란다”며 “앞으로도 주민들이 즐겁게 참여할 수 있는 도서관 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.