남아공 전 대통령 딸, 청년 17명 모집해 러시아 보내 전쟁 투입 얘기 없이 ‘보안훈련’ 한다며 용병 투입 남아공 정부에 “17명 송환해달라” 청원 빗발

[헤럴드경제=도현정 기자]러·우전쟁을 종식시킬 방안으로 러시아에 유리한 내용의 평화구상이 나와 국제사회가 우려를 보내는 가운데, 남아프리카공화국 전 대통령의 딸이 불법으로 자국에서 청년을 모집해 러시아 용병으로 넘겼다는 의혹이 나왔다.

남아프리카 공화국 경찰은 23일(현지시간) 제이콥 즈마 전 대통령의 딸 두두질레 즈마-삼부들라가 러시아 용병을 불법적으로 모집하는 데 관여했다는 의혹에 대해 수사에 착수했다고 밝혔다.

두두질레 즈마-삼부들라는 2009년부터 2018년까지 재임한 즈마 전 대통령이 이끄는 음콘토 위시즈위(MK) 당의 소속 의원이기도 하다. 즈마-삼부들라가 수사를 받게 된 배경에는 이달 초 우크라이나의 격전지인 돈바스 지역에서 17명의 청년을 구해달라는 청원이 있었다.

이달 초 제기된 청원에는 17명의 남성들이 ‘고수익 고용계약’이라는 말에 속아 돈바스 지역에 용병으로 파견돼 “사실상 갇혀있는 상태”라며 이들을 송환해달라는 내용이 담겨있었다. 경찰 수사는 즈마-삼부들라의 자매 중 한 명이 진술서를 제출하면서 물꼬가 트기 시작했는데, 진술서에 따르면 즈마-삼부들라와 다른 두 명이 남아공 남성 17명을 모집하는 과정에 개입했다.

남아공 경찰은 성명을 내 “해당 남성들은 거짓 명분에 속아 러시아로 유인됐고, 본인들의 인지나 동의 없이 우크라이나 전쟁에 투입되기 위해 러시아 용병 그룹에 넘겨졌다”고 설명했다. 현재 이 사건은 국가 대상 범죄를 전담하는 경찰 특수 수사대로 이관됐다.

남아공 현지 언론 보도에 따르면 피해 남성들은 MK당의 경호원으로 근무하게 된다는 말에 채용에 지원했고, 경호원 업무를 위한 보안 훈련을 받아야 한다며 러시아로 보내진 것으로 전해졌다. 그러나 경호원 업무는 거짓이고, 실제로는 러시아의 용병그룹인 바그너그룹과 계약을 맺고 전장으로 보내졌다. 이들은 지난 8월 채용을 위해 집을 나선 후 가족들과 연락이 끊긴 것으로 알려졌다. 이 과정에서 즈마-삼부들라가 해당 청년들에게 보낸 메시지에서 전쟁터 투입 등은 아니라고 이들을 진정시키는 내용도 있는 것으로 전해졌다.

남아공은 정부의 승인 없이 자국민이 외국 군대에 입대하는 행위를 불법으로 규정하고 있다. 현직 의원이 불법으로 자국민을 외국에 용병으로 보내, 전장까지 투입시킨 것은 명백한 불법이다.

이 같은 일이 벌어지는 배경에는 남아공의 전통적인 친러 노선이 있다. 남아공은 아파르트헤이트(인종차별) 철폐와 해방운동 시절부터 러시아의 지원을 받은 이후 식량, 에너지 등에서 협력하며 러시아와 동맹 관계를 돈독히 해왔다. 러우전쟁에 대해서도 유엔의 규탄 결의안에 지속적으로 기권하거나 불참하는가 하면, 러시아에 무기와 선박을 지원한다는 의혹이 나오기도 했다.

지난 22일부터 23일 사이에 남아공에서 열린 G20 정상회의에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 물참한 것도 남아공의 입장을 배려한 것이라는 분석이 나올 정도다. 푸틴 대통령은 국제형사재판소(ICC)에서 전범으로 규정, 수배령이 내려진 상태다. 남아공은 ICC 협약에 서명한 국가여서, 푸틴 대통령이 남아공에 오면 ICC에 의해 체포될 수도 있다. 이를 두고 시릴 라마포사 남아공 대통령은 “푸틴 대통령을 체포한다면 선전포고가 될 것”이라 엄포를 놓을 정도로 그를 지키려 했다. 중간에서 입장이 난처한 남아공의 상황을 고려해 푸틴이 G20에 직접 나오지 않았다는 것이다.

야당인 MK당도 러시아와의 유대를 강화해 국내 입지를 다지려, 불법 용병 파견까지 감행한 것으로 보인다. 일각에서는 이번에 러시아로 보내진 용병의 수가 20명에 이른다는 보도도 나왔다.

한편, 러시아와 우크라이나의 전쟁이 4년여간 지속되면서 아프리카 여러 국가 출신의 청년들이 양측 진영에 모두 용병으로 가담하고 있는 것으로 알려졌다.