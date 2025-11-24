24일부터 최대 50% 할인 혜택(최대 5만원) 제공 전 상품 대상 25%, 신규 입점 업체 상품 대상 추가 25% 할인 혜택

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 운영하는 e경남몰이 24일부터 예산 소진 시까지 연말 맞이 대규모 할인 이벤트를 진행한다.

도는 이날 이번 기획전은 e경남몰의 모든 상품에 25%, 최대 2만5000원까지 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다. 2023년부터 올해까지 e경남몰에 신규 입점한 업체의 상품에는 추가 25% 할인(최대 2만5000원)이 적용돼 최대 50% 할인 혜택(최대 5만원)을 누릴 수 있다.

e경남몰 연말 대규모 할인 기획전에 모바일 지역사랑상품권을 사용할 수 있으며, 도내산 농특산물과 소상공인이 직접 생산·판매하는 다양한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

황영아 도 소상공인정책과장은 “연말 소비 촉진을 위한 통 큰 할인 이벤트를 통해서 소비자들의 장바구니 부담을 줄이고 소상공인 매출 증대가 기대된다”라며 “이번 기획전을 통해 더 알뜰하게 연말 쇼핑을 즐기시길 바란다”라고 말했다.