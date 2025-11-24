[헤럴드경제=장연주 기자] 인기를 끌고 있는 대전의 빵집들을 한번에 둘러볼 수 있는 이색 택시 서비스가 등장해 주목받고 있다. ‘빵의 도시’로 알려진 대전에 최근 ‘빵택시’가 등장했다. 빵 투어 가격은 2시간에 3만원이다.

‘빵택시’를 운영하는 주인공은 안성우 씨(63)다.

안씨는 대전의 빵 명소를 일일이 조사하며 직접 답사한 끝에 ‘빵 택시’ 서비스를 만들었다. 빵을 맛보고 추천 메뉴를 추리는 것은 물론, 줄 서는 시간을 줄이는 전략도 마련했다. 3분 단위로 여정을 짤 만큼 효율성도 고려했다.

이 택시의 가장 큰 특징은 탑승객이 차량 안에서 직접 빵을 먹고 즐길 수 있도록 세심한 구성이 마련돼 있다는 점이다. 좌석 앞에는 기차나 비행기에서 볼 수 있는 접이식 테이블이 설치돼 있고, 취식용 포크와 접시, 보랭 백 등도 제공된다. 여기에 기사 본인이 직접 정리한 대전의 빵집 자료까지 더해진다.

승객이 택시에 오르면 안씨는 대전 빵 안내 책자와 취식을 위한 일회용 접시 및 포크, 보냉가방이 담긴 ‘웰컴키트’를 건넨다. 승객이 이동하면서 택시에서 빵을 먹을 수 있도록 비행기와 기차에 있는 접이식 테이블을 빵택시에 접목했다.

택시 내부에는 ‘빵 투어 메뉴판’과 다양한 소품까지 마련했다.

그는 20여 년간 여행업계에 몸담았던 경험을 바탕으로 아이디어를 냈고, 일본 가가와현의 ‘우동택시’를 보고 영감을 받았다고 밝혔다.

안씨는 “(빵택시가) 일본 우동택시를 따라잡을 만큼 콘텐츠가 탄탄해야 하기에 계획을 확실하게 세워서 시작했다”며 “아직 완성형 모습이 아니고 시범 운영하면서 앞으로 더 체계적이고 완벽한 모습으로 만들어 나갈 예정”이라고 했다.

실제로 이 택시를 이용한 유튜버 ‘김찌씨브이(v)’는 체험 후기를 통해 “덕분에 택시 안에서 빵과 커피를 편하게 먹었다”며 “2시간 동안 대전의 유명 빵집 6곳을 돌았고, 성심당에서는 기사가 대신 줄을 서줘 시간을 아꼈다”고 말했다.