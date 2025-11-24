- 와디즈 펀딩으로 제품엔 500원, 100원 주화 모티브 적용 - 황금볼펜 성공 이어 두 번째 크라우드 펀딩 방식 채택

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 진짜 돈이 담긴 화폐 굿즈 신제품 돈방석·돈지갑을 23일 출시하고, 같은 날 오후 2시부터 와디즈에서 펀딩을 진행하고 있다고 밝혔다.

조폐공사는 올해 3월부터 화폐 인쇄 과정에서 발생하는 화폐부산물을 재활용한 화폐 굿즈 시리즈를 선보여 왔다. 행운과 복을 상징한다는 이야기가 퍼지면서 큰 인기를 얻었고, 지금까지 돈볼펜, 돈키링, 돈봉투 등으로 라인업을 확대해 왔다. 이번에 출시한 신제품 돈방석․돈지갑은 시리즈의 네 번째 확장이다.

‘돈방석․돈지갑’은 특별한 스토리도 갖고 있다. 이제는 더 이상 만들지 않는 동전을 영원히 간직하자는 의미에서 돈방석에는 500원 주화를, 돈지갑에는 100원 주화 디자인을 적용했다.

‘돈방석’은 500원 이미지를 외부에 적용하고, 부드러운 나일론 100% 소재로 제작했다. 특히 세탁 가능하게 만들어 사용의 편리성을 높였다. 내부에는 솜과 함께 약 5백만원 가치인 5만원권 화폐 부산물 약 100g이 들어있다. 내피는 세탁이 불가하며 주기적으로 환기를 하면 장기간 사용할 수 있다.

‘돈지갑’은 100원 주화 디자인으로 동전 느낌을 줄 수 있도록 반짝이는 은색 인조가죽으로 제작됐다. 내부 한쪽 면에는 50만원 가치의 5만원권 화폐 부산물 약 10g이 들어가 있으며, 반대편에는 내부 포켓을 두어 실용성을 높였다. 돈지갑은 키링 형태로 제작됐고, 함께 제공되는 스트랩을 이용해 손목에 걸고 다닐 수 있다.

이번‘돈방석․돈지갑’은 지난 7월 조폐공사 최초 크라우드 펀딩으로 987%를 달성한 황금볼펜에 이어 두 번째 펀딩방식으로 진행한다. 국내 최대 펀딩 플랫폼인 와디즈를 통해 오는 12월 12일까지 펀딩에 참여할 수 있다. 돈방석과 돈지갑 펀딩가격은 4만 5500원과 2만 7100원으로 정상가보다 저렴하게 구매 가능하며, 두 가지 제품을 동시에 가질 수 있는 세트 상품은 6만 8000원으로 단품 정상가 대비 11% 저렴하게 구매할 수 있다. 펀딩 종료 후에는 조폐공사 쇼핑몰 등에서 정가에 판매할 예정이다.

성창훈 사장은 “화폐굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물을 재조명 하여 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로 조폐공사는 화폐 부산물의 다양한 활용으로 순환 경제 및 사회적 가치를 실현하는 모범 사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 조폐공사의 화폐굿즈 사업은 화폐 제조 및 유통 과정에서 발생하는 불량, 폐기 은행권 등 연간 500톤가량의 부산물이 대부분 소각되며 환경오염을 유발하는 문제에서 출발했다. 환경을 보호하고 새로운 가치와 의미를 지닌 상품으로 재탄생시키는 ESG 순환경제 실천 모델로 화폐굿즈 사업을 확대해 나가고 있다.