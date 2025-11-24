오는 28일부터 내달 31일까지 퍼레이드, 댄스 등 X-Mas 즐길거리 풍성

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문 에버랜드가 성탄절 분위기를 즐길 수 있는 겨울축제 ‘크리스마스 판타지(X-mas Fantasy)’를 오는 28일부터 내달 31일까지 진행한다고 24일 밝혔다.

축제 기간 동안 ‘블링블링 X-mas 퍼레이드’가 약 30분간 캐럴과 함께 펼쳐지며 트리·썰매·케이크 등 크리스마스 테마 퍼레이드카, 하얀 눈과 비눗방울, 산타·루돌프 캐릭터 댄스 퍼포먼스가 성탄 분위기를 최고조로 끌어올린다.

그랜드스테이지에서는 에버랜드 대표 캐릭터인 레니앤프렌즈와 산타·요정 캐릭터가 등장하는 공연 ‘베리 메리 산타 빌리지’가 하루 두 차례 진행된다.

포시즌스가든에서는 산타·요정 캐릭터들과 사진을 찍는 ‘X-mas 포토타임’이 마련된다.

또한 넷플릭스와 협업한 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’가 매일 밤 펼쳐져 화려한 불꽃과 함께 영화 속 히트곡을 따라 부르며 연말 분위기를 만끽할 수 있다.

알파인빌리지 입구의 ‘케이팝 데몬 헌터스 테마존’에서는 포토존, 미션게임, 영상, OST 등이 제공된다.

이외에도 레니·라라 크리스마스 코스튬 인형, 베이글 위시 베어 등 연말 선물용 굿즈도 출시된다.

겨울축제에 맞춰 포시즌스가든은 판타지 소설 ‘오즈의 마법사’를 테마로 한 크리스마스 콘셉트의 에메랄드시티로 변신한다. 도로시, 양철나무꾼, 허수아비 등 캐릭터 조형물과 눈사람, 트리, 선물상자 연출물이 전역에 배치돼 포토스팟을 조성한다.

‘마법사 오즈의 X-mas 히든 미션’, AI 사진 촬영 등 체험형 콘텐츠도 크리스마스 버전으로 리뉴얼됐다. 오즈 캐릭터들과 인증샷을 남길 수 있는 ‘오즈 X-mas 포토타임’은 하루 두 차례 운영된다.

가을 시즌 공포 콘셉트로 인기를 끌었던 알파인빌리지 일대는 동쪽마녀의 저주가 풀린 서사를 바탕으로 ‘스노우 오즈 파크’로 재구성된다. 입구부터 겨울 데코가 꾸며지며, 중앙 선물상자 탑 내부에서는 360도 회전카메라 촬영을 통해 색다른 기념영상을 남길 수 있다.

12월 중순부터는 겨울 액티비티가 본격 확대된다. 레이싱·익스프레스 코스 등 스릴 강도별 눈썰매를 즐길 수 있는 ‘스노우 버스터’와 함께 스노우 야드, 트랙, 플레이그라운드 등 눈놀이 콘텐츠가 다양하게 운영된다.

겨울 간식과 식사를 즐길 수 있는 ‘핫 푸드 스트리트’도 마련돼 호떡·붕어빵·군고구마는 물론 꼬치어묵·얼큰육전국수 등 따뜻한 메뉴를 선보인다.

12월 5일부터는 실내에서 나비를 관찰할 수 있는 ‘나비의 꿈꾸는 정원’이 오픈해 제비나비, 호랑나비 등 다양한 종이 날아다니는 모습을 감상할 수 있다.