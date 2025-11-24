[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡은 연중 가장 큰 규모의 직구(직접구매) 쇼핑 행사인 ‘쿠블프(쿠팡 블랙프라이데이)’를 내달 1일까지 연다고 밝혔다.

이번 행사에는 아디다스·어그·닥터마틴·보스·닛신·나우푸드 800여개 브랜드가 참여해 2만7000여종의 상품을 특가에 선보인다. 미국·일본·중국·홍콩·이탈리아 등에서 상품을 직구하는 방식이다.

대표 상품은 라로슈포제 시카플라스트 밤과 피노 프리미엄 터치 헤어 마스크, 로지텍 MX 마스터 3S 무선마우스, 쏜리서치 조인트 서포트 뉴트리언츠 캡슐 등이다.

‘일본 시계 전문관’ 코너에서는 카시오, 세이코, 지샥 시계를 모아서 선보인다. 러너에게 특화된 골전도 오디오 브랜드 ‘샥즈’, 캘리포니아 마라톤·트레일러닝 커뮤니티에서 입소문을 타며 성장한 에너지젤 브랜드 ‘GU 에너지’ 등도 참여한다.

쿠팡 관계자는 “다양한 상품을 복잡한 해외직구 과정 없이 합리적인 가격에 안전하고 빠르게 만나도록 이번 행사를 기획했다”며 “앞으로도 로켓직구만의 장점을 강화하겠다”고 말했다.